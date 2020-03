REFSER HYTTEFOLKET: – Til alle som måtte mene at det å få dra på hytta i påsken er den viktigste saken om dagen, se til russen og aksepter det som det er. Foto: NTB Scanpix

Når russen er mer voksne enn hytteeierne

Det er et grunnleggende problem når vi står ovenfor en global pandemi, og årets russ bedre forstår alvoret enn landets hytteeiere.

KRISTOFFER REFSNES BJORDAL, student

De siste dagene har det blitt diskutert opp og ned saken om at regjeringen forbyr folk fra å dra på hytten i andre kommuner. Alle aksepterer at skolene stenges. Alle aksepterer at arrangementer avlyses. Alle aksepterer at man må jobbe hjemme.

Til og med russen klarer å stå opp og innse at årets russefeiring ikke blir en realitet. Avlyse påskeferien på hytta med ludo og kakao derimot, der går streken.

Kristoffer R. Bjordal. Foto: PRIVAT

Når alle her i landet ofrer så mye, er det vanskelig for meg å forstå hvorfor det er nettopp her folk bare ikke klarer å holde seg hjemme. Fra hytteeiernes side, blir motstanden begrunnet med at hyttene kan bidra til å stoppe smitten.

Dette kan kanskje stemme i noen av de få tilfellene som er blitt trukket frem, men hytteforbudet handler ikke om smittespredning som bl.a. Erna har trukket frem. Det handler om å sikre god beredskap i kommunene. Til og med når helseminister Bent Høie innfører et tiltak for å delvis tilfredsstille dette tilfellet, blir det av kommunene svært kritisert fordi de rett og slett ikke har beredskap.

Jeg skal på ingen måte påstå å være en ekspert, men om jeg skulle velge mellom dem som drifter og undersøker konsekvensene av tiltak, opp mot en side som bare høres ut som en gjeng med småsinte hytteeiere som mister ferien på fjellet er valget lett.

Slik jeg ser det burde denne diskusjonen vært over for lenge siden og akseptert som alle de andre tiltakene som er innført. Nå må vi alle stå samlet og vise tillit til myndighetene. Den raskeste veien tilbake til hytten er å holde seg hjemme og ha god hygiene.

Så til alle som måtte mene at dette fortsatt er den viktigste saken om dagen, se til russen og aksepter det som det er.

Publisert: 25.03.20 kl. 10:21

