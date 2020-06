BY OG LAND: Skillelinjene ikke bare viskes ut, de knaskes og spises bort, skriver kronikkforfatteren. Foto: KRISTER SØRBØ/JØRGEN BRAASTAD

Nå er vi alle bønder i by’n!

Det unaturlige skillet mellom byfolk og bønder er endelig i ferd med å viskes ut. Det er bra for alle som vil sikre trygg og norsk mat i framtida.

YNGVE EKERN, matskribent og styremedlem i Oslo Bygdekvinnelag

Altfor lenge har store deler av det politiske og sosiale samspillet i landet vårt vært preget av en oppkonstruert stillingskrig – mellom det som liksom er en selvforherligende urban elite og det som karikeres som en fremskrittsfiendtlig bondebærme.

Men se: Nå er tendensen at skillelinjene ikke bare viskes ut, de knaskes og spises bort. Aldri før har så mange byboere vært opptatt av å spise mest mulig norsk mat, vel vitende om at det er bønder som leverer råvarene.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat fremgår det at 67 prosent av oss nå i mai oppgir at vi har fått mer respekt for dem som jobber med å skaffe oss mat. En av fire forteller også at de gjennom koronakrisen har fått helt ny kunnskap om norsk matproduksjon.

Dette gleder ikke bare oss i det nystartede Oslo Bygdekvinnelag, det lover godt for at vi nå kan ta et felles krafttak for å bedre norsk matsikkerhet. En forutsigbar og bærekraftig produksjon av mest mulig egenavlet mat blir av uvurderlig betydning i de brytningstider vi står foran.

Av samme grunner som vi alle forsikrer boligen vår må vi nå forsikre oss om at livsnødvendig tilgang til mat opprettholdes - og forsterkes. I dag er bare rundt 40 prosent av det vi spiser norsk, resten er importert.

Riktignok finnes det ennå et lite elitelag av markedsfrelste råkjørere som hevder at vi skal forbli så avhengige av import som vi nå er, at hensyn til internasjonale handelsavtaler og egen fiskeeksport skal trumfe behovet for å kunne mette egen befolkning.

Her i Oslo-bygda, som noen i distriktene med vennlig ironi kaller hovedstaden, er vi stadig flere som forstår at vi må sikre oss best mulig matforsyning, på mest mulig norske ressurser. Det trumfer frihandelens evangelium. Og det kan trygt sies at vi er blitt en folkebevegelse, vi som bryr oss om maten vår og hvordan den blir til.

I en rapport fra analysebyrået YouGov i slutten av mai fremkommer det at 40 prosent av oss er blitt langt mer opptatt av matens opprinnelsesland i løpet av coronakrisen. Blant norske matvarer som har hatt en påfallende sterk stigning i salget er våre etterhvert mange ostespesialiteter.

Vi i Oslo Bygdekvinnelag er derfor blant mange som påpeker at et sterkt tollvern er en helt avgjørende form for heimevern. Vi byfolk vil ha ordentlig mat, det som også er kjent som norsk tradisjonsmat. At sosiale medier under coronatiden har flommet over med bilder av folks hjemmebakede brød er et tegn i tiden.

De siste ukene har vi sett at flere land i ulike verdensdeler, med Russland i spissen, har vedtatt eksportrestriksjoner for å sikre egen befolkning tilgang på mat. Dette virker som en krisebetinget trend, men kan være en varig utvikling.

Godt da, at hver uke nå fremover kommer det nye og nydelige norske råvarer på bordet.

Vi nyter Norge med asparges, nypoteter, nykål og og en skvett fløte på jordbærene – som etter mye om og men er på tilbudstorget. Grønnsakene vil snart bugne. Og samtidig har vi igjen fått smak på kvaliteten i for eksempel norsk lam, som også er blant beitedyrene som bidrar til å opprettholde vårt fantastiske og turistvennlige landskap, med ivaretakelse av biologisk mangfold. Mange mindre utsalg av lokalmat melder om køer av nye kunder.

Dugnad er ordet som er kommet på alles lepper i den siste tidens kollektive innsats for å begrense pandemien. Dugnaden har også inkludert å legge kortreist mat i handlekurvene, med visshet om at vår egen matproduksjon sikrer rundt 100 000 arbeidsplasser.

I globale sykdomsutbrudd er det vel verd å merke seg at norske husdyr får mikroskopiske mengder antibiotika i fôret, sammenliknet med resten av verden. Vi bruker også påfallende lite skadelige sprøytemidler på plantematen vår.

I samme positive utvikling er det imponerende å se hvordan direkte avhending av mat fra bønder til forbrukere har et betydelig oppsving. Etter påske teller vi nå rundt 100 såkalte REKO-ringer rundt i landet, der tusenvis av entusiastiske forbrukere gjennom Facebook møter bønder ansikt til ansikt for god nærhandel. Bondens Marked kan også skryte av oppadgående salgskurver.

Det dreier seg om å verdsette mangfold, i by og på bygd, om å ha felles verdier i turbulente tider. Når vi nå skal ut på ferieturer i hjemlandet blir det nok rekordmange som begir seg ut på gårdsturisme, besøker gårdsutsalg og tar inn på overnattingssteder med lokale råvarer på menyen.

Når vi nå i tillegg har sett et voldsomt engasjement rundt utfordringene mange av våre nye landsmenn og -kvinner daglig står overfor, i form av mistenkeliggjøring og ren rasisme, er det en del av samme oppvåkning. Her er vi stolte av at Bygdekvinnelag rundt i hele Norge deltar svært aktivt og direkte i praktisk integrering og gjensidig respekt, da særlig gjennom det vi kaller «Kvinner UT»-prosjektet.

Om noen skulle stusse over at det er en mann som her uttaler seg på vegne av framtidsrettede bygdekvinner kan jeg bare fastslå at vi er i ferd med å entre en ny tid, en tid med respekt på tvers av flere pålagte og begrensende identiteter.

Vi står stadig sterkere sammen – enten vi har adresse i Gudbrandsdalen eller i Groruddalen.

