Vindmøllemotstand og internasjonal solidaritet

Debatten om vindkraft pågår nå med svært sterk ordbruk, og drives av folk «godt oppi åra». Jeg må si at jeg savner flere av de klimabrølende ungdommene.

JAN HENRIK LARSEN, forbundssekretær, EL og IT Forbundet

Det pågår en kamp mot bygging av vindmøller der sterke og uforsonlige ord, trakassering, personforfølgelse og drapsforsøk er ingredienser i debatten. Det synes helt klart at vi trenger å verne naturen bedre, både for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter og økosystemer. Det er det brei enighet om.

Samtidig står vi ovenfor en global utfordring som gjør vi er nødt til å produsere mer fornybar energi så raskt som mulig, slik at vi unngår skadelig global oppvarming, med de negative konsekvensene det kan få for mennesker og natur. Vi må føre en politikk som gjør at ren fornybar energi erstatter fossile energikilder.

Dette er de hensyn og avveininger som står opp mot hverandre i vindmølledebatten som pågår for fullt i samfunnet.

Tiltak for å hindre temperaturøkning og nedsmelting av is i pol områdene er også naturvern, men faller inn under begrepet miljøvern. For ett år siden var det dette som engasjerte Greta Thunberg og store ungdomsgrupper verden rundt. De så tydelige hvordan fattige folk på Bali, Tahiti og andre steder måtte betale for CO2 utslipp i av den rike delen av verden gjennom dramatiske klimaendringer, stigende havnivå, rasering av hjem og bolig, totalt sammenbrudd i helse og skolevesenet og til slutt død og store tragedier.

Ungdommen ble opprørt av de de så og organiserte en bevegelse som skulle presse politikere i hele den vestlige verden til å ta et større ansvar for de naturødeleggelsene de menneskeskapte klimaendringene påførte fattige folk i land uten en velferdsstat, samt de naturødeleggelsene den samme klimaendringen førte med seg.

Det var et sterkt budskap om internasjonal solidaritet som lå i bunnen for deres aksjoner om å ansvarlig gjøre oss.

Målsettinger om fremtidig reduksjon i CO2-utslipp som ble nedfelt i Parisavtalen og andre internasjonale klimaavtaler, gikk for sakte var ropet fra ungdommen. De krevde handling NÅ!

Miljøbrølet ble møtt med klapp og hylles av nær sagt alle politiske grupperinger. «Det er flott at ungdommen engasjerer seg» – var melodien den gang.

Nå har dette nærmest stilnet helt, og naturvern har blitt den store kampen. Denne kampen dreier seg ikke om solidaritet med fattige folk i andre verdensdeler, men om å verne egen natur for all slags inngrep. Vår natur er så verneverdig at vi kan ikke gjøre noe inngrep her.

Vindmøller som tar 0,1 prosent av norsk areal er alt for mye å ofre for å nå våre mål i Parisavtalen, synes mange å mene nå.

KLIMABRØL: Hvor er de klimabrølende ungdommene i debatten om vindkraft, spør Jan Henrik Larsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kampen mot vindmøller har et sterkt nasjonalistisk preg der norske flagg og bunad er symboler i kampen. Ingen vindmøller i egen bakgård er kampropet til disse demonstrantene. At der bygges vindmøller i andre land eller til havs er greit. Borte er alt snakk om klimaendringer som rammer folk i andre deler av verden og truer både natur, artsmangfold og økosystemer.

Debatten som pågår nå med svært sterk ordbruk drives av folk «godt oppi åra», og jeg må si at jeg savner flere av de klimabrølende ungdommene i denne samfunnsdebatten.

Det er vel grunn til å tro at de har blitt skremt bort av «debattklimaet», noe som er synd da det er denne generasjonen som må slite med dette problemet i mange generasjoner framover.

