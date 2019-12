Stadig flere av verdens innbyggere blir eldre - og lever et aktivt liv Foto: Terje Bringedal

Leder

Verden eldes

Verden blir stadig eldre. I 2020 vil den såkalte medianalderen globalt være 30 år - det vil si at det vil være like mange mennesker over som under 30 år.

Nå nettopp

Magasinet “The Economist” har i sin spesialutgave om neste år en gjennomgang av den demografiske utviklingen i årene fremover. Demografi er langt mer interessant enn det høres ut. Alderssammensetningen får stor betydning for økonomi, arbeidsliv og levekår.

Land med overvekt av eldre, og færre unge i arbeidsfør alder, vil få problemer med å finansiere både pensjoner og velferd. Og ikke minst - ha nok arbeidskraft til å holde samfunnet i gang. Mens samfunn med en svært ung befolkning, ofte vil få problemer med å skaffe arbeid og utkomme til alle.

Store geografiske forskjeller

En interessant observasjon fra “The Economist” er at landene med størst andel eldre, også er de som går lengst i automatisering og robotisering. Som Tyskland og Japan. I USA, derimot, som har en yngre befolkning, er det mindre automatisering, og mer manuelt arbeid.

Jo færre innbyggere i arbeidsfør alder, jo flere tekniske løsninger, robotisering og automatisering Foto: Tomm W. Christiansen

Bak den globale tallet på 30 år, er det store geografiske forskjeller. I Europa og deler av Asia er det lave fødselstall og høy levealder, her er medianalderen langt høyere enn 30 år. I Afrika, derimot, er det svært mange unge mennesker. I Niger er medianalderen 15 år. Problemet er at de fleste afrikanske land har store problemer med å skaffe jobber til sine unge innbyggere.

Unge i spissen

Dette skaper frustrasjon og uro. Vi så det samme under den arabiske våren ved inngangen til dette tiåret. Unge mennesker, mange med god utdanning, fikk hverken jobb, eller mulighet til å skaffe seg et sted å bo. De tok til gatene. Opprørene ble de fleste steder knust. Men fortsatt ulmer det blant unge mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika.

Det er ofte de unge som står i spissen for store samfunnsomveltninger. De fyller gater og torg, demonstrerer og gjør opprør. Som i Hongkong denne høsten. Men i den vestlige verden har vi sett en annen form for opprør. Det var eldre velgere som både brakte Donald Trump inn i Det hvite hus, og som sørget for flertall for å ta Storbritannia ut av EU.

Yngre velgere begge steder ville det annerledes. Men de var for få. Og stadig færre vil de bli.

Publisert: 26.12.19 kl. 22:02

Mer om

Flere artikler