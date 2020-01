Kommentar

En forlengelse av oljealderen

Lobbyistene, industrien, fagforeningene, politikerne og nesten alle andre er enige. Nå skal norsk sokkel bli utslippsfri.

Norges fremste energipolitikere og de djerveste oljelobbyistene var alle til stede i NHOs lokaler i Oslo da de mandag stolt fortalte om rørende enighet.

Norsk oljeindustri skal slutte å slippe ut CO2. Frem mot 2050 skal Equinors utslipp ned i null her hjemme.

– Den viktigste dagen siden konvensjonen om klima ble utviklet i Rio, sa Norsk Industris Stein Lier Hansen.

– Vi viser med dette at vi er «klimaløsere», sa LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

– Det gjør meg nesten emosjonell, sa Akers Solutions konsernsjef Linda Aase.

– Dette er riktig, klokt og lønner seg, sa Aps Espen Barth Eide. Stefan Heggelund i Høyre var enig.

Konkret betyr det å fjerne gasskraftverkene ute på plattformene. De står der og lager kraft. Samtidig slipper de ut store mengder klimagass.

Planen er å erstatte gassturbinene med fornybar kraft ført i kabel.

Det er litt skummelt når alle jubler. Hva er det som står med liten skrift? På et eller annet vis skal nok vi skattebetalere punge ut igjen.

Men tiltaket vil unektelig føre til store kutt i norske klimautslipp, noe regjering etter regjering har lovet, men ikke klart. Årsaken er enkelt sagt oljebransjen. Siden 1990 har nesten alle bransjer, inkludert industri og landbruk, kuttet kraftig. I oljen er utslippene nesten fordoblet.

Det er ikke noe rart med det. Vi har i samme periode åpnet en rekke nye olje- og gassfelt. Norges utslipp er svært lave i forhold til verdiskapning, viser OECDs tall.

En årsak til at utslippene ikke har økt mer i Norge, er at avgift på CO2 gjør at det koster å slippe ut klimagass.

Og dette blir dyrere fremover. EUs pris har økt kraftig. I tillegg har Solberg-regjeringen satt opp CO2-avgiften.

Det gjør det mer lønnsomt å elektrifisere plattformene. CO2-avgift fører til at felt blir stengt ned tidligere fordi de siste fatene ikke lenger blir lønnsomme å produsere.

Om feltene kan kjøres på ren strøm i stedet, er det ingen utslipp å betale for. Dermed kan installasjonene leve lenger.

I tillegg mener eksperter at elektrifisering gir lavere utslipp globalt. De ser for seg at gassen vi sparer i Nordsjøen erstatter kull i Europa, at den brukes mer effektivt på kontinentet eller at forbruket totalt sett i verden går ned.

Utvilsomt vil det bli dyrt. En kabel fra land koster mange milliarder per stykk. Dessuten må kraftnettet på fastlandet forsterkes.

Men Equinor oppgir at de prosjektene de har sett på til nå, lønner seg.

Om de klarer å regne det hjem - og her har de det rause oljeskatteregimet å lene seg på - er det smart for dem å elektrifisere.

Tar man med verdier som «good will» og «licence to operate», som det heter på stavangersk, blir regnestykket enda bedre. At norsk olje er blant den grønneste i verden, er blitt et kronargument for Equinor.

Det er i alle fall det de skryter av når Johan Sverdrup-feltet åpnes offisielt tirsdag. Hele oljefeltet drives av fornybar kraft fra land. Det var harde tak før klimabevegelsen til slutt fikk presset det gjennom.

Det kan Equinor takke dem for nå. De har noe å skryte av.

På knapt ti år er rollene snudd. Det er fossilfolket som argumenterer heftigst for elektrifisering.

Den industrivennlige delen av klimabevegelsen støtter dem. Men de delene av klimabevegelsen som står klare til å demontere plattformene i Nordsjøen, er ikke like begeistret. De ser at dette forlenger oljealderen.

Heller ikke naturvernerne gliser. De skjønner at dette betyr mer utbygging av norsk vindkraft.

Og selv om både Equinor og Industri Energi sier vi har mer enn nok kraft, betyr dette nyinvesteringer i kraft om ikke prisen skal gå i været.

I fjor hadde vi ikke nok norsk kraft til å dekke Equinors 2030-behov. Norge var nettoimportør av kraft.

Mye ny kraft er rett nok planlagt bygget. Det er likevel overraskende er at Frode Alfheim og forbundet Industri Energi er blitt med på dette. Avtalen betyr dyrere kraft for kraftkrevende industri enn ellers.

Men de er avhengig av kraftbransjen, som er fornøyd. De har fått en ny, stabil kunde de ikke trenger å ta kredittsjekk på. Og prisen på det de selger, vil øke.

De er allerede ute og krever lavere skatter for å få fart på investeringene.

Alliansene skifter.

Den som ser ut til å ha havnet i feil kjøreretning er vår nye oljeminister Sylvi Listhaug. Hun har kalt vindmøller svineri. Men nå vil en samlet bransje ha massivt med nyinvesteringer i vindkraft.

Listhaug har havnet på lag med naturvernerne. Det spørs om det er et bærekraftig forhold. Det kan i hvert fall ikke elektrifiseres.

