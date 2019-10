LØGNER OG SKANDALER: Noen av forsidene Meghan Markle (38) og Prins Harry (35) har våknet opp til de siste par årene. Foto: Kollasj

Umenneskelig press(e)

Prins Harry og Meghan Markle tar seks ukers pause fra offentlighet, plikter og presse. Det er ikke vanskelig å forstå om de velger å ikke komme tilbake.

«She’s a fame-hungry liar!» «A pushy diva who is unfit to be a member of the royal family.» «Miserable already. Kicked out of the palace!»

Det er bare noen av overskriftene Meghan har våknet opp til i løpet av de tre årene hun har vært kjæreste med Prins Harry. Og neida, det er ikke onde nettroll som står bak, dette er trykt tabloidpresse.

Den siste tiden har Harry og Meghan tatt kraftig til motmæle. De har saksøkt The Sun, Daily Mirror og Mail on Sunday. I et åpent brev sammenlignet Prins Harry medietrykket med det moren hans, prinsesse Diana, ble utsatt for i forkant av bilulykken som kostet henne livet i 1997.

– Jeg har sett hva som skjer når noen jeg elsker forvandles til en vare og ikke lenger behandles som et menneske. Jeg mistet mamma, og nå ser jeg at min kone blir offer for de samme mektige kreftene. Min dypeste frykt er at historien skal gjenta seg, skrev han.

Prins Harry sammen med sin mor Diana. Foto: John Redman / TT NYHETSBYRÅN

Forrige helg ble dokumentaren «Harry and Meghan: An African Journey» vist på TV. En sekvens av en tydelig preget Meghan har gått verden rundt. Hun var på gråten da hun ble spurt om hvordan hun har det.

Det er ikke noe nytt at forholdet mellom det britiske kongehuset og pressen er problematisk. Meghan og Diana er ikke de første som har opplevd å få pressen vendt mot seg. Prins Charles kone Camilla ble omtalt som den «mest forhatte kvinnen i Storbritannia» da hun ble kjent for offentligheten. Prins Andrews eks-kone Sarah Ferguson har også fått gjennomgå.

– En av de verste overskriftene var at 82 prosent heller ville ligge med en geit enn med Fergie. Jeg har aldri klart å glemme det, har hun fortalt.

Men om de syntes livet i rampelyset var tøft på 90-tallet, er det blitt en helt annen medievirkelighet i dag. Nettaviser, blogger og sosiale medier publiserer kontinuerlig og døgnet rundt. Kjendiser i konflikt er blant det stoffet som klikker best og leses mest. Noen medier publiserer rene løgner. Enda flere videreformidler dem.

Mot Meghan er de nådeløse. Så, hvorfor har de lagt Meghan for hat? Bildet er sammensatt. Den korte forklaringen er at hun er ganske annerledes enn det konservative briter forbinder med, og forventer av, medlemmer av kongefamilien.

Hun er amerikansk, hun har vært gift før, og familien hennes er en mildt sagt broket gjeng. Hun er dessuten den første fargede i et tradisjonelt sett blenda-hvitt kongehus. Prins Harry og representanter for kongehuset har flere ganger gått ut offentlig og fordømt rasismen hun blir utsatt for.

Meghan er også en moderne kvinne med egne meninger, egen karriere og egen suksess. Hun er en engasjert aktivist, og hun har politiske meninger. Det er provoserende for mange. Før hun giftet seg inn i kongefamilien støttet hun Hillary offentlig, og snakket nedsettende om Donald Trump. Hun har også vært kritisk til Brexit. For mange konservative og tradisjonsbundne briter er det nok litt for mye moderne kvinne.

Snart tar paret en seks ukers lang pause fra offentligheten, pressen og plikter. Etter sigende tar de med seg sønnen Archie til Meghans hjemby Los Angeles. En pause virker som en god ide. Men nå spekulerer flere, deriblant Sky News, Daily Mail og ITV, i om Harry og Meghan muligens ikke kommer tilbake til sine rojale roller, men heller vil skape seg et nytt liv utenfor kongehuset.

Det er i tilfelle et stort steg. De kommer til å måtte klare seg uten apanasje og støtte fra britiske skattepenger. Men det skal nok ordne seg. Harry har arvepenger på bok, og er dessuten fullt kapabel til å bygge seg en ny karriere. Meghan var allerede en etablert skuespiller som tjente gode penger da hun traff Harry. Hun kommer til å flere og større tilbud fra Hollywood nå enn før.

De to har foreløpig ikke kommentert spekulasjonene om flytting og rolle-bytter, men det er ikke vanskelig å forstå om de ønsker seg et annet liv enn det de har nå. Prins Harry har vært åpen om sine psykiske problemer. Tom Bradby, som lagde dokumentaren fra Afrika, mener paret er i ferd med å knekke som følge av presset.

Og som Meghan sa i intervjuet som ble sendt forrige helg, for øvrig sett, videreformidlet og kommentert av hundretusenvis av mennesker:

– Jeg har sagt det til H lenge, det er ikke nok å bare overleve, sant? Det er ikke meningen med livet. Man må blomstre, man må føle seg lykkelig.

