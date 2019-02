Foto: Roar Hagen

Kommentar

Lureri fra Erna og Siv

Regjeringen vurderer sleipe bokføringstriks for å bruke mer penger enn de skal. Kan de ikke heller være ærlige, og si at de ønsker å bryte handlingsregelen?

Publisert: 02.02.19 07:44







Handlingsregelen skal sørge for at oljefondet vokser år for år så lenge vi tjener penger på olje. Planen er at fondet skal fortsette å gi avkastning inn i evigheten. Vi skal ikke bruke sparepengene, eller selve fondet, bare «rentene». Slik kan vi sikre at naturressursene som har lagret seg på norsk sokkel gjennom millioner av år, ikke svis av i løpet av et par generasjoner. Av oss som lever i dag.

Siden Erna Solbergs regjering tiltrådte i 2013, har den økt oljepengebruken med 37 prosent. Dagens regjering har altså økt bruken av oljepenger dramatisk i forhold til det oljepengebruken lå på da Jens Stoltenberg overlot statsministerkontoret til Erna Solberg.

Uansvarlige Høyre

Solbergs svar vil være at hennes regjering hele tiden har holdt seg innenfor handlingsregelen. Men det skyldes forhold utenfor hennes kontroll, som kronekurs og flaks i det internasjonale markedet. Det som ligger fast, er at hun har økt pengebruken kraftig i den perioden hun har styrt Norge. Mens mange andre land i Europa har minket den offentlige andelen av totaløkonomien de siste årene, har andelen økt i Norge. Det har skjedd på toppen av et allerede høyt offentlig forbruk.

les også Ansvarligheten som forsvant

Mange lever i den villfarelsen at Høyre er garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk. Det er slik partiet ønsker å fremstå. Men det viser seg å være feil. Med den nye regjeringsplattformen er Høyre i ferd med å ta uansvarligheten til et nytt nivå: Nå skal det utredes om store investeringer, som en ny fregatt og nytt regjeringskvartal, skal tas «under streken».

Det betyr i så fall at de 4 milliardene en ny fregatt til erstatning for den forliste «Helge Ingstad», og de 15 milliardene til nytt regjeringskvartal skal bokføres som gjeld, som penger som “lånes” fra oljefondet. De skal føres på en såkalt 90-post i statsbudsjettet. Men disse postene ikke ment til å skjule store investeringer. Tvert om. 90-postene er ment å gi en oversikt over lån og tilbakebetalinger mellom ulike typer statlig virksomhet. For eksempel statens utlån til statsbanker - som senere betales tilbake.

Holder hjulene i gang

Det Solberg-regjeringen legger opp til, er noe helt annet. Det er lureri. De rundt 20 milliardene vi her snakker om, er penger som brukes, og som ikke skal betales tilbake på et senere tidspunkt. Det er minst to alvorlige forhold ved dette: Regjeringen skjuler at den bruker opp penger som var ment til dem som kommer etter oss. Og - pengene skaper økt aktivitet i økonomien.

Utreder lureri: Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen skal utrede om de kan skjule noe av pengebruken «under streken». Foto: Tore Kristiansen

Økonomisk politikk handler også om å sørge for å jevne ut store svingninger. I tider der det går dårlig med landet, sprøyter staten inn penger. For eksempel ved å bygge veier og anlegg. Slik holdes folk i arbeid, slik at vi fortsetter å handler i butikkene, reiser på ferie og går på kino. Staten bidrar slik å holde hjulene i gang i tøffe tider.

Motsatt, i gode tider, holder staten igjen. Økt pengebruk fra statens side kan da føre til overoppheting av økonomien - at det blir så mye penger i omløp at det blir såkalte bobler. Og ofte en påfølgende krise.

Kampfly og ansvarlighet

Derfor er det viktig at politikerne snakker sant om hvor mye penger de bruker. At de ikke skjuler sin egen pengebruk, for å slippe å prioritere. Fordi de kan. Fordi de tilhører en generasjon politikere som fikk et helt oljefond til disposisjon. De tapper sparegrisen til barna og barnebarna våre. Og deres barn igjen. Når de åpner den døra, blir den umulig å lukke igjen.

Forrige gang det var snakk om store investeringer under streken, var da Frp ønsket å skjule investeringene til nye kampfly til Forsvaret på denne måten. Da var det snakk om rundt 70 milliarder kroner, langt mer enn både fregatt og nytt regjeringskvartal. Den gangen ble Frp stående alene. Disse flyene finansieres innenfor vanlige budsjetter. Slik det må være.

Dagens regjering øker utgiftene til gode formål, som KrFs barnetrygd og andre overføringer til barnefamiliene. Mens Frp får redusert bompenger. Og velgerne som har mest, får store skattekutt. Samtidig klarer ikke Solberg og hennes folk å kutte tilsvarende.

les også Et alvorlig varsel: Rust opp!

Ap og ansvarlighet

Det deprimerende spørsmålet er om det hadde vært annerledes med en annen regjering. Jeg har snakket med sentrale politikere fra den rødgrønne regjeringsperioden som savner styringspartiet Ap. Partiet har alltid hatt et sterkt økonomisk miljø som har sørget for en ansvarlig økonomisk politikk. Men de siste årene har også Ap veket unna når det kreves ansvarlighet:

Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans folk har gått inn for å øke antall lærere gjennom en lærernorm. Det koster mye, og gir etter alt å dømme liten gevinst for norske skoleelever. Aps ledelse har gjort det klart at de ikke lenger er interessert i brede forlik om viktige reformer.

Og verst av alt: Ap tukler med pensjonsreformen. Denne reformen var et genialt grep for å sikre fordelingen mellom generasjonene. Når partiet gir etter for det milde presset vi ser nå, kan vi bare tenke oss hvordan det blir om femten år, når effektene av reformen slår inn enda hardere. Når vi, som blir den virkelige eldrebølgen, stiller oss på barrikadene.

Det er ille dersom vi kommer dit at de som er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk ikke har noen å stemme på. Dumt for dagens velgere. Men aller verst for dem som kommer etter oss.