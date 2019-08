ENGEL: Modellen Brooke Perry utkledd som en slags gave på catwalken, da hun fikk være en av englene i 2016-showet. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Kommentar

Victoria's Secret i krise: – Utdatert og umoderne

90-tallet ringte og ville ha de uoppnåelige skjønnhetsidealene og de gammeldagse holdningene sine tilbake.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– De er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Slik begrunnet lederen i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, Mina Vinje, at de i år delte ut verstingprisen Gullbarbien til undertøysgiganten Victoria’s Secret for andre gang.

Skjønt, nå får vi se hvor mye lenger selskapet kan smykke seg med betegnelsen «gigant». Ikke for å overdrive betydningen av den norske Gullbarbien, men det er ingen tvil om at de som har stemt er inne på noe.

For nå hevder Victoria Secret-modellen Shanina Shaik at det årlige showet, som vanligvis går av stabelen i november, er kansellert.

Konsernet har ennå ikke kommentert påstanden om kanselleringen, men om det skulle vise seg å stemme, kommer det ikke som noen stor overraskelse. Skandalene har stått i kø de siste par årene.

«The Victoria Secret fashion Show is dead», meldte New York Magazine i desember. «Basically, Nobody wants to buy Victoria’s Secret anymore», skrev Fast company. «Teens are abandoning Victoria’s Secret», skrev Business Insider. «It’s game over for Victoria’s Secret», kunne vi lese på Bloomberg.

Kjapt oppsummert: TV-seerne rømmer fra de ekstravagante og overdådige TV-showene, og i mai kom nyheten om at showet ikke lenger skal vises på TV. I fjor gikk en boikott-kampanje, startet av plus-size-modellen Robyn Lawley, verden rundt. Selskapets aksjekurs falt med 41 prosent i fjor, de har måttet stenge ca femti av butikkene sine og Victoria’s Secret er nå helt ute av listen over hvilke klesmerker ungdommer i USA rangerer høyest.

Det lover ikke godt for selskapets fremtid.

PÅ CATWALKEN: Kendall Jenner på Victoria’s Secret-showet i 2018. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

les også Fem unge jenter forteller: Slik påvirkes vi av bloggerne

Hvorfor? Merkevaren Victoria’s Secret har et enormt image-problem. Sjefene i selskapet nekter å tilpasse seg den nye verdenen. Mens andre produsenter og aktører i mote-industrien har hevet blikket, og nå har kroppspositivisme og mangfold blant sine kjerneverdier, insisterer Victoria’s Secret på at radmagre supermodeller med bølgeføn, skyhøye stiletthæler og strass som gnager i trusekanten er det eneste riktige når man skal markedsføre undertøy for kvinner.

Selskapet har riktignok, etter flere år med kritikk, fått med seg at at vi kvinner kommer i flere farger. Men fortsatt nekter de å innse at vi faktisk kommer i ulike størrelser og fasonger også. Modellene de bruker i showet er like tynne, og ca like like.

For å sitere Press-lederen:

– Gang på gang har de vist at de ikke er interesserte i å endre seg, og gjennom 2018 ble det svært tydelig da de uttalte at transpersoner og «tjukke» ikke var velkomne til å delta i showet. Det er gammeldags og umoralsk, konkluderte Vinje.

I kjølvannet av uttalelsene om transpersoner måtte selskapets direktør, Jan Singer, ta hatten sin og gå.

90-tallet ringte og ville ha de uoppnåelige og ekskluderende skjønnhetsidealene og de gammeldagse holdningene sine tilbake. For Victoria’s Secrets krise er et tegn i tiden og en del av en større bevegelse.

Jovisst finnes det fortsatt influensere som tjener godt på å fronte usunne skjønnhetsidealer - Instagram er halvfull av dem.

Men mange av dagens unge kvinner gjennomskuer sånt, og nå er de tydeligvis mange nok til at det går hardt ut over businessen.

Vi kvinner identifiserer oss ikke med, og vil ikke identifisere oss med, et merke med dårlige verdier og kontroverser. Et selskap som ekskluderer transpersoner og plus size-kvinner, som trosser stadige protester mot dyreforsøk og nekter å lese seg opp på kulturell appropriasjon.

Victoria’s Secret har rett og slett ikke fulgt med i timen.

les også Victoria's Secret-modellene: Slik ble våre kroppsbilder ødelagt

I dag fremstår det dessuten som absurd at vi i årevis har blitt servert artikler med oppskrifter på hvordan «englene» må gjennom knallharde diett- og treningsregimer for å bli «catwalk-klare». En slags oppskrift på spiseforstyrrelser, der altså.

Den australske modellen Shanina Shaik kan slappe av litt ekstra denne sommeren. For, som hun sier i intervjuet hvor hun droppet bomben om at showet skal være kansellert:

– Jeg er ikke vant til det, fordi på denne tiden av året pleier jeg å trene som en «engel».

– Men jeg er ganske sikker på at noe vil skje i fremtiden, la hun til.

– Jeg er sikker på at de prøver å jobbe med merkevaren og finne nye måter å lage showet på, fordi det er det beste showet i verden.

Det er lite trolig at selskapet klarer en så stor snuoperasjon.

Vi kvinner vil fortsatt ha undertøy vi føler oss fine, komfortable, glade, vakre, og av og til sexy i - men vi legger heller igjen pengene våre i butikker hvor vi føler oss bra og velkomne.

Publisert: 01.08.19 kl. 11:12