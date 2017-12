Foto: Tegning: Roar Hagen

Nobelvete er løs

Publisert: 04.12.17 14:54

Venstre og KrF knuser Frps drøm om å sette Carl I. Hagen inn i Nobelkomiteen. Hevnen kan bli alt annet enn søt.

Et flertall på Stortinget har i dag stengt døren inn til Nobelkomiteen for Carl I. Hagen . Venstre og KrF var tungene på vektskålen. Med dagens hastevedtak har Stortinget omsider gjort noe de skulle gjort for lenge siden, men at Frp mener dette kun skjer fordi det handler om Carl I. Hagen er lett å skjønne.

Som Aslak Bonde påpekte i en kommentar i Morgenbladet i helgen , er det noe påfallende at Stortinget akkurat nå synes det haster med å være prinsipielle. Tidligere i stortingsperioden gjenvalgte man for eksempel Olemic Thommesen (H) som stortingspresident, til tross for at KrF hadde bedt Høyre om å finne en ny kandidat. Venstres Abid Raja sa, etter at Kontroll- og Konstitusjonskomiteen hadde vedtatt skarp kritikk mot Thommesen og hans rolle i byggeskandalen i Stortingets nabobygg at «det vil være umulig for Thommessen å bli gjenvalgt etter denne kritikken».

Men Høyre sto på sitt, ikke minst fordi statsminister Erna Solberg gikk offentlig ut og støttet Thommesen, og da avstemmingen kom opp i Stortinget falt Venstre og KrF lydig på plass. Prinsippet om at partigruppene selv avgjør hvem som skal bekle de vervene partiene utpeker, krysset foran hensynet til at Stortinget bør ha en president som flertallet stoler på.

Ingen tok heller til motmæle da Arbeiderpartiet utnevnte generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland, til seks nye år som komitémedlem. Men nå skjer det. Med støtte fra Venstre og KrF, blir Frps gruppe på Stortinget ydmyket. De er sinte, og de kommer til å ta hevn. De lurer nok også på hvorfor det var så viktig for Venstre og KrF å redde Olemic Thommesen, og merket seg statsministerens press for å få det til. Nå er det ingen hjelp å få. Ikke noe støtte fra statsministeren. I Frps gruppe mistenkes det nok at det ikke har vært noe prioritert oppgave på borgerlig toppnivå å sørge for at dette ordnet seg.

Hagen blir skuffet igjen. Partigruppen som nå skulle gjøre opp for det mange i Frp mener var en stor urett mot mannen i 2011 da han ikke fikk dette vervet, ble politisk kastrert av Venstre og KrF. De klarte ikke å levere denne gange heller. Det kommer til å sette spor. At Venstre og KrF torpederte Hagen vil ikke bli glemt med det første. Med dagens vedtak har de sikret seg at flere i Frps stortingsgruppe føler seg ydmyket og særbehandlet med negativt fortegn. Lysten på samarbeid med de to småborgerlige er svekket. Det er nettopp håndteringen av små men symboltunge saker som dette som bygger opp eller river ned tilliten som politiske samarbeid trenger.

Vi kan jo bare tenke oss motivasjonen i Frps gruppe for at partiet nå skal gi fra seg en eller to statsrådsplasser, og tildele dem til Trine Skei Grande og for eksempel Abid Raja, bare noen dager etter at de har påført stortingsgruppen dette sviende nederlaget. Fra forrige periode husker vi Frp-representantenes strøm av nedlatende utsagn om de to «småpartiene», og hvilken skade det gjorde på det borgerlige stemningen. Nå blir det mer av dette tror jeg.

I første omgang vil Frp sannsynligvis forsøke å sabotere planer om å tildele verv til personer fra KrF og Venstre. Men den virkelige hevnen ligger i å gjøre livet surest mulig på borgerlig side. Valget i år viser at det er KrF og V som taper mest på borgerlig kaos. Det kaoset kan komme raskt.

