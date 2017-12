STRIDENS KJERNE: Tidligere SSB-sjef Christine Meyer Foto: Jæger, Odin

Nødvendig med høring om SSB

Publisert: 05.12.17

Stortinget må ta ansvar for at alle fakta om striden mellom den avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) kommer på bordet.

Forholdet mellom regjeringen og de underliggende etatene handler om viktige prinsipper for styringen av Norge. Embetsmenn og -kvinner skal være beskyttet mot utidig innblanding og politisk press. Samtidig er det et politisk ansvar å sørge for at embetsverk og etater faktisk gjør det demokratiet har bestemt. Grensegangen mellom lojalitet og uavhengighet, mellom faglig integritet og respekt for folkestyret, kan være krevende. Den krever først og fremst en solid forståelse for rollene, både hos politikere og offentlig ansatte. Men, den krever også et godt regelverk og ikke minst gjennomsiktighet.

I striden som endte med at SSB-direktør Christine Meyer fikk beskjed om at hun ikke lenger hadde tillit, og dermed gikk av, er det fortsatt noen uklarheter om hva som egentlig skjedde. Drev Meyer en omfattende omorganisering av SSB i strid med Finansdepartementets og regjeringens vilje? Eller hadde hun tilslutning til de endringene hun forsøkte å gjøre i byrået? I hvor stor grad kan Finansdepartementet detaljstyre en leder i SSB, hvor går grensene for hennes uavhengighet? Et annet sentralt spørsmål er om omstendighetene rundt Meyers avgang var i henhold til regler og etablert praksis for forholdet mellom ledere og politisk nivå.

En del av disse spørsmålene er fortsatt ubesvart. Det er naturlig og riktig at Stortinget interesserer seg for dem. Dette handler om viktige og grunnleggende prinsipper for styringen av Norge. Det er slike spørsmål en Kontroll- og konstitusjonskomité skal ha på sin dagsorden.



I første omgang må flere fakta om saken på bordet. Det vil kunne skje gjennom en åpen høring. Komiteens behandling av saken vil kunne fjerne grunnlaget for spekulasjoner fra mange hold om hva som egentlig skjedde i denne saken. Hvis det viser seg at Meyer ble utsatt for et utilbørlig politisk press, så må det frem. Men en grundig behandling kan også komme frem til et motsatt resultat, nemlig at Meyer i praksis gikk ut over sine fullmakter. Eller noe midt imellom. Uansett vil en høring kaste lys over denne viktige saken.

