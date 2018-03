TIL BENT HØIE: – Jeg trengte tre dager på sykehuset. I din utregning er jeg vel røde tall i excel-arket ditt, skriver Line Victoria Husby. (Bildet er et illustrasjonsfoto). FOTO: Privat.

Slipp kalkulatoren, og si unnskyld til oss 50 000 damer som fødte i 2017!

debatt

Publisert: 26.03.18 11:20

LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, blogger.

Barselomsorg viser seg å være en av de tingene Helseminister Bent Høie ikke har spesielt god oversikt over.

LINE VICTORIA HUSBY-SØRENSEN, blogger.

Hei Helsemista. Det gjelder forslaget du har kommet med, som omhandler det faktum at du vil spare noen kronasjer på å sende fødeferdige damer hjem fra barsel allerede etter 6-8 timer. Nå vet jeg ikke nøyaktig hvor mye du håper på å spare på dette forslaget, men det er til syvende og sist mine skattepenger du sjonglerer - så jeg anbefaler deg høre på meg.

Som mann med utdannelse innen handel, kontor og hotell er det åpenbart ting du ikke har så mye greie på. Barselomsorg viser seg å være en av de tingene du ikke har spesielt god oversikt over. Jeg kan forsøke å hjelpe deg med å få et lite snev av innsikt av hva som skjer i tiden før verdens lille mirakel kommer til verden.

Tenk deg at du i 9 måneder går med en manneinfluensa som er verre enn du noengang har opplevd. Du er like kvalm og ustabil i humøret som etter en sykt dårlig valgkamp med elendige resultater, hver eneste dag. I måneder. Du er full av hormoner som gjør deg mentalt ustabil. Du går og venter på at noe der nede skal åpne seg ca 10 cm i diameter og ut kommer det noe som høyst sannsynlig kommer til å gjøre at du revner dine edle deler. Å føde er herlig, Bent.

Hvor lang tid hadde du, om du klarer å sette deg inn i hodet til en nybliven mamma, trengt for å hente deg inn etter at en hel baby hadde måkt seg vei gjennom kroppen din? For undertegnede som er førstegangsmor (og høyst sannsynlig sistegangsmor, takket være det idiotiske forslag du har harket opp) så var det riktignok ikke det fysiske som var det store sjokket.

Å spy, presse, gjøre på seg, revne og bli sydd er jo helt normalt. Min største overraskelse var ikke at jeg måtte sy i tissen, men å bli mamma.

Det å ikke forstå hva jeg akkurat bragte til verden, den overveldende følelsen av å ha gjort noe dumt man ikke kan angre på, og så skulle jeg bare ha denne bylten hos meg uten å i det hele tatt noensinne ha byttet ei bleie på noe eller noen i løpet av mitt 33 år gamle liv? Ikke en hyggelig oppdagelse, og jeg trengte hjelp til å fordøye alt sammen. For tenk deg at ut av din egen kropp så kommer det noe som tar så mye fokus av tankene dine, at du faktisk ikke vet hvor du skal gjøre av deg. Og mens alle står og henger over deg og roper at «dette er livets mirakel, du må jo være sååå lykkelig!» mens du blir sydd sammen av en jordmor som forhåpentligvis jobber raskere med nål og tråd enn den bedøvelsessprayen virker.

Og mens alle klapper for at du klarte å gå de 13 meterne fra åstedet og opp i en ny seng og nesten-besvime tre ganger på turen, så kommer noen inn og gir deg beskjeden fra en fyr med makt og kalkulator på Løvebakken:

"Håper du ikke har pakket ut av bagasjen din, for nå må du dra igjen! Du skjønner, Helsemista Høie har nemlig bestemt at din revnende tiss, enorme påkjenning etter tidenes største kroppslige prestasjon noensinne og med et nytt liv du etter boka skal elske ved første øyekast - så klarer du deg helt fint på egenhånd, for det har kvinner gjort i årtusener. Vi er verdens rikeste land med verdens beste helsevesen - men her må det jaggu slankes antall opptatte barselsenger! Ha det bra, lykke til - vi sender ei helsesøster hjem til deg for å sjekke hvordan det går med deg, vi. Ring hvis det er noe da! Hilsen Bent Høie, blåruss og MANN!"

Jeg var i akutt behov for den trøsten, omsorgen og hjelpen jeg fikk av damene på barsel på Sykehuset i Skien. Fysikken min var helt ok den, sa de - selv om man føler at man har blitt kjørt over av et utenlandskregistrert trailer. Med dobbelthenger. For dette gjør jo damer både hjemme og i bilen og i skogen, ikke sant? Redningen for meg var at jeg fikk oppfølging. Jeg tror de hadde et ekstra øye på meg, mange sett med øyne jeg trengte på meg. De så meg. Mens jeg (heldigvis) fremdeles var i deres varetekt. De sendte meg ikke hjem. Jeg fikk bli i hele 3 dager. 3 dager med trøst, omsorg, ammehjelp, bleieskift-trening og jeg fikk svar på ALT jeg lurte på ved å henvende meg til de hvitkledde. Stikkord til deg, Bent - skriv det ned i ditt nye forslag:

Individualisert oppfølging på barsel.

Hadde du klart å sende meg hjem 6-8 timer så kan jeg med hånden på hjertet innrømme at du hadde sendt meg til monsterne. Jeg hadde ikke klart å bli trygg nok på morsrollen på de 6-8 timene jeg fikk ligge å ta til meg alle inntrykkene. Hvis ikke jeg husker helt feil så tror jeg faktisk jeg fremdeles ikke hadde fått mitt første måltid engang etter 40 timers maktdemonstrasjon på fødeavdelingen, på den korte tiden 6-8 timer er. Jeg tror jeg brant alt jeg hadde på å overleve den mentale påkjenninga det var å ha bragt et barn til verden. Jeg klarte faktisk ikke å tenke utenfor mitt hode. Jeg er glad damene på barsel sa at jeg kunne bli så lenge jeg trengte det. Jeg trengte tre dager. I din utregning er jeg vel røde tall i excel-arket ditt.

Jeg var også så heldig at jeg fikk ha mannen min i en seng ved siden av Maren på 3,6 kilo. Jeg hadde både sykepleiere, barnepleiere og jordmødre innom for å snakke, svare og hjelpe. De damene, Bent - de var GULL verdt for meg. "Utgiftsposten", som du kaller de i utregningen din.

"Redningen" som jeg kaller det. Tar du fra meg og alle andre nybakte mødre sjansen til å få en god start på mammalivet? Hva sparer du på det i lengden egentlig? Jeg vil gjerne ta en titt på den utregningen. For du hadde fått langt høyere utgifter på meg hvis jeg alle mine ulmende tanker hadde fått blomstre hjemme i sofaen 6-8 timer etter fødselen. Da snakker vi sykemeldinger, psykolog/terapi, oppfølging og kanskje andre tiltak som koster langt mer enn å la meg ligge å nyte godt av barnepleiernes kompetanse i 2,7 døgn. En seng jeg har betalt med mine egne skattepenger!

Slike som meg har de sett på barselavdelingen før. De som vet hva de skal gjøre for å hjelpe en nybakt mor inn i morsrollen. Jeg kan bare snakke for meg selv riktignok, men jeg syns det var en bragd å i det hele tatt ta på meg nettingtrusa med bleia uten hjelp fra den minst like sjokkerte mannen min, 6-8 timer etter fødselen. Jeg forsynte meg grovt av både nettingtruser, gode råd og ammehjelp på tiden jeg tilbragte på barsel, for det trengte jeg.

I dag har forøvrig kun et fåtall av kommunene kompetanse og kapasitet til å følge opp på en god måte når vi kommer hjem fra sykehuset. Det er ikke alle som er like heldige som meg som bor i Bamble Kommune - der de har tidenes mest fantastiske helsesøster.

At du skryter av at du har ansatt 200 jordmødre/helsesøstre det siste året er så vitterlig ingen positiv sak å skryte av på Facebook. Du må ansette langt flere! Legg til en 0, så begynner vi kanskje å nærme oss noe du kan skryte bittelitt av, men de vil fremdeles være overarbeidet fordi du har sendt de hjem fra sykehuset altfor, altfor tidlig!

På blogginnleggene mine har jeg fått meldinger fra både bekymrede leger, psykologer, jordmødre, barnevernsansatte og ikke minst mammaer og pappaer. Alle er enige om en ting - dette bør være en faglig vurdering og ikke politisk/ økonomisk vurdering. Så slipp kalkulatoren du har i hånda, og si unnskyld til oss 50 000 damer som fødte i 2017!

Du, Bent Høie. Jeg dumper deg og din politikk like brutalt og hardt som jeg gav han partysvensken avskjed på grått papir i 2013. Forskjellen er bare at jeg må slite med deg en stund til til neste valg, og kan ikke bare sende deg på huet og ræva tilbake til der du kommer fra slik jeg gjorde med partysvensken. Vit at halvparten av Norges befolkning er kvinner, og halvparten av disse igjen har født eller skal føde en gang snart. Og vi stemmer ikke på noen som vil sparke deg ut av senga på vårt aller mest sårbare.

I valgkampen lovte du, Erna og Siv at dere skulle "avbyråkratisere" helseomsorgen. Ironisk nok har du klart siden de valgløftene å ansette en helsebyråkrat med feit lønn hver eneste dag du har vært på jobb. Så de jordmødrene og helsesøstrene du skryter av å ha fått på plass, er ingenting i forhold til de mange, mange millionene du spyr ut på disse byråkratene som du faktisk lovte å redusere. DER har du utgiftsposten din, unge mann! DER kan du hente penger nok til å gi meg en seng å ligge i 2,7 døgn etter fødsel. Tenke seg til, Bent - du har faktisk ansatt dobbelt så mange helsebyråkrater per år enn du har ansatt jordmødre og helsesøstre siste året som du skryter av på facbooken din!

Som et siste stikk i din veltrimmede midje, som ikke har strekkmerker etter å ha bært på 30 kilo unge, vann og polstring og bittelitt sjokolade i 9 måneder - husker du reservasjonsretten fra 2013 som du syns var en glimrende idè den gangen? Da trakk du forslaget på grunn av enorm motbør. På tide å gjøre det samme nå når du ser motstanden du får nå. Og du - jeg blir veldig glad om du kan sette deg ned å svare meg når jeg snakker til deg, Bent!

Flere politikere har også ønsket å høre på meg. 5.april skal jeg møte Hadja Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, for å diskutere hvordan man kan gjøre barselomsorgen bedre. Endelig noen som bretter opp ermene og hører på hva jeg har å si!

Hvor er du, Helsemista? Nedgravd i helsebyråkratansettelser? Jeg vet at du ikke kommer til å savne akkurat min ene stemme under neste valgkamp, men med 56 633 fødte barn hvert eneste år kan du takke faen på at jeg høyst sannsynlig ikke er alene om å se meg om etter et parti som ikke kaster meg ut av barselsenga mi når jeg trenger den som mest.

Takk, men nei takk.

