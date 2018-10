Foto: MORTEN MØRLAND

Cowboyer og indianere

I to og et halvt år har Donald Trump foraktfullt kalt den progressive senatoren Elisabeth Warren for «Pochahontas». Denne uken sørget hun for at han kom til å fortsette med det.

Barack Obama har en liten passasje i sin første bok, «Dreams from my father», som sier noe om de skjøre og ofte kompliserte raserelasjonene i USA:

«Jeg sluttet å tilkjennegi min mors etniske opprinnelse i tolv- trettenårsalderen da jeg begynte å føle på at ved å gjøre det, innyndet jeg meg selv blant hvite».

Det er få som kan se den amerikanske problematikken fra så mange personlige perspektiver som Obama. Hans afrikanske far forsvant ut av livet hans i løpet av hans første leveår. Så han ble oppdratt av en hvit mor og hvite besteforeldre i Hawaii, en stat som i hans barndom hadde afrikansk-amerikansk befolkningsandel på snaut én prosent.

Men alle som ikke kjente ham, så på Obama først og fremst som svart. Og etterhvert følte han altså at han sviktet noe ved sin egen identitet hvis han understreket morens - og sin egen bakgrunn. Så han gjorde et valg.

For andre amerikanere er valgmulighetene større. De fleste snakker ikke uten stor grad av stolthet om sin mangfoldige familiebakgrunn, og er bevisst på hvilke land de forskjellige forfedrene kom fra.

Og om du kan legge til noen dråper fra landets urbefolkning, så er det et ekte amerikansk adelsmerke. Mange amerikanere har fått høre at de har «indianerblod» i årene, uten noen nærmere spesifikasjon av hvilket slektsledd det må ha kommet inn.

Slik har det også vært for Elizabeth Warren , ledende senator for demokratene i Kongressen, en av de sterkeste progressive stemmene i amerikansk politikk ved siden av Bernie Sanders og en mulig presidentkandidat i 2020.

Under valgkampen hennes til Senatet i 2012, oppdaget avisen Boston Herald at hun hadde ført opp seg selv som tilhørende en etnisk minoritet i en forening for amerikanske jusstudenter. Og at jusstudiet på Harvarduniversitetet hadde trukket henne frem som eksempel på en kvinne med etnisk minoritetsbakgrunn da de ble anklaget for mangel på mangfold ved utdanningsinstitusjonen.

Warren hadde aldri noen helt god forklaring på hvorfor hun hadde registret seg som minoritetskvinne i en periode av livet, for så å slutte med det etterhvert som karrieren gikk fremover. Det virket ganske åpenbart at dette var en gammel familiehistorie hun aldri hadde researchet skikkelig.

Hennes opponent, republikaneren Scott Brown grep tak i saken og brukte den for hva den var verdt. Og konservative medier, deriblant Boston Herald som hadde avslørt saken, ga henne kallenavnet «Fauxahontas» som blir noe sånn som «Falskehontas» på norsk, etter legenden om indianerprinsessen Pochahontas som blant annet er kjent fra Disneys tegnefilm.

Warren holdt en flammende tale på demokratenes landsmøte samme år som kongressvalget, og slo Scott Brown med solid margin i november, samtidig som Obama ble gjenvalgt for fire nye år. Historien om familiebakgrunnen så ikke ut til å ha spilt noen rolle.

Verre for Warren er det at Cherokee-nasjonen, som er «stammen» hun har hevdet å tilhøre, avviser påstanden hennes etter testresultatet. Både cherokeene og andre ledende nasjoner blant urbefolkningen, mener at det kulturelle bindeleddet er mye viktigere enn genetikk. For å gjøre krav på tilhørighet må du ha ha dokumenterte forfedre innen gruppen, ikke vifte med en DNA-test.

For Warren er dette også en politisk baksmell. Hun hadde nok nøkterne forventninger til at et testresultat skulle få Trump til å holde kjeft. Derimot hadde hun håpet at testen skulle legge ballen død i andre sammenhenger, før hun seriøst vurderte å prøve å stille som kandidat for sitt parti i 2020.

Hun kan selvfølgelig håpe på at bølgene har lagt seg til nominasjonsprosessen starter for alvor om et år. Men cowboypresidenten vil nok gjøre sitt til å holde saken varm.