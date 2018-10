SLÅR TILBAKE: – Odd Karsten Tveits bok er hårreisende forvrengt og egnet til å føre leserne bak lyset – og får attpåtil støtte fra idéhistoriker Herbjørnsrud, skriver Alf R. Jacobsen. Foto: Line Møller

Alf R. Jacobsen: – Dypt urovekkende

2018-10-25

Dag Herbjørnsrud vil tilsynelatende ikke skjønne at begge sider må fram om man vil forstå den dypt tragiske utviklingen i Midtøsten.

Publisert: 25.10.18 15:27

ALF R. JACOBSEN, forfatter

Den tidligere Ny Tid-redaktøren Dag Herbjørnsrud har i sin ny-pyntede rolle som idéhistoriker ikke glemt noen av debatt-triksene fra den lyserøde sofa-marxismens bakgård. I et innlegg i VG om Odd Karstein Tveits totalt ensidige bok om Trygve Lie og framveksten av staten Israel, går han hissig til felts mot argumenter jeg aldri har brukt. Det er selvfølgelig ingen som bestrider at millioner av mennesker av ulik tro og etnisitet i Asia og Afrika deltok i annen verdenskrig på den riktige siden, og at enkeltmennesker i okkuperte land uten tanke på egen sikkerhet hjalp folk som var i nød.

Tveits bok og debatten dreier seg om noe helt annet, nemlig den jødiske sionismen og den muslimske arabiske nasjonalismens forhold til Nazi-Tyskland. Tveit synes i boken å insinuere at sionistene fram til krigsutbruddet hadde et nærmest vennskapelig forhold til nazismen, i vendinger som minner om de som har utløst en intens debatt om anti-semittismen i Labour under Corbyn. Derimot skriver han ikke et eneste ord om det sentrale arabisk-muslimske presteskapets allianse med Hitler med sikte på å utrydde jødene i Palestina, grundig dokumentert i en rekke nye verk av anerkjente forskere som Mallmann, Cüppers, Schwanitz, Rubin og Black.

Et særlig høvisk kapittel hos Tveit har for eksempel tittelen ‘Adolf Eichmann og sionistene’, noe som knytter jødene til det industrielle massemordets byråkratiske hovedarkitekt. Normalt ville man da forvente å finne et oppfølgende kapittel med tittelen ‘Eichmann, stormuftien og den planlagte utryddelsen av jødene i Palestina’ eller lignende. Et slikt kapittel finnes ikke, og det er det som gjør boken hårreisende forvrengt og egnet til å føre leserne bak lyset – nå åpenbart med Herbjørnsruds støtte.

Stormuftien i Jerusalem , al-Husseini, var en av den arabisk-muslimske verdens mest innflytelsesrike anti-semittiske ledere med millioner av tilhengere i Palestina, Libanon, Syria, Egypt, Irak og Iran. Fra 1941 levde han under Hitlers beskyttelse i Berlin, drev aktiv verving til tre muslimske SS-divisjoner på Balkan og søkte en arabisk-muslimsk allianse med Nazi-Tyskland med et felles mål: straks Hitlers armeer hadde erobret Midtøsten , skulle de gjenværende jødene fjernes fra jordens overflate. Som han sa da Det islamske sentral-instituttet ble åpnet i Berlin i 1942: «Jødene er muslimenes dødsfiende sammen med deres allierte: britene, amerikanerne og bolsjevikene.»

En annen og like innflytelsesrik arabisk-muslimsk leder, kong Ibn Saud i Saudi-Arabia, brukte i 1939 lignende ord: «Alle arabere og muslimer i verden har stor respekt for Tyskland, forsterket av landets kamp mot jødedommen, den arabiske nasjons erkefiende.»

Herbjørnsrud vil tilsynelatende ikke skjønne at begge sider må fram om man vil forstå den dypt tragiske utviklingen i Midtøsten. Fullstendighet tilhører ytrings- og informasjonsfriheten. Blant norske intellektuelle er denne absolutte og helt grunnleggende friheten ikke lenger blant de ideer som står særlig høyt i kurs, spesielt ikke når det gjelder staten Israel og islam. Det er dypt urovekkende.