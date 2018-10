FORSVARETS DAGER: Eirik Jensen er ferdig med grillingen i sin egen ankesak. Foto: Tore Kristiansen

«Særlig dyktighet, god innsikt og stor innsatsvilje»

MENINGER 2018-10-26T14:27:45Z

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Erik Jensens forsvarere er i gang med jobben med å forsøke å renvaske eks-politimannen.

kommentar

Publisert: 26.10.18 16:27

– Særlig dyktighet, god innsikt og stor innsatsvilje, langt utover det en kan forvente, skrev politimester Ingelin Killengreen om Eirik Jensen i 1995 da han fikk politikammerets ur.

«Lojal» var et av ordene Killengren brukte. Om Jensen kunne forklare hva som lå i det?

Han har hatt verre ting å svare for.

Forsvarerne til Jensen har tatt over i ankesaken. Og Jensens CV fra livet ble lest opp. Han var en god troppsjef i militæret på 70-tallet. Evaluering av gjengprosjektet. Bra, bra, bra. Leif A. Lier mente han var god. Et sertifikat med gullbokstaver fra Europol 2009.

Etter den ginsengen for karakteren, fortsatte forsvarerne med Jensens hovedpoeng. Nemlig at han og Cappelen ikke hadde kontakt i tiden rundt en hasjinnførsel.

I noen tilfeller var han dessuten bortreist. - Ingen kontakt i det hele tatt i noen av de kritiske fasene, sa Jensen.

Hvordan kunne han hjulpet Cappelen da? Det var ikke en gang kontakt da Cappelens last fra Nederland ble tatt i tollen på Svinesund. Det ville vel vært en kjerneoppgave for en korrupt politimann med bijobb som narkosmugler.

Aktoratet mener deler av kommunikasjonen er tapt, men har og vist til at Jensen tekstet fra påskefjellet og motorsykkeltur.

Når det er sendt meldinger i tiden rundt en hasjinnførsel, er det tilfeldig, sier Jensen. Det handler om velferd, trusler eller været. Forsvarerne leste opp flere meldinger der Jensen sendte meldinger om regn til sin tidligere samboer.

Også interessant for juryen. Karen var faktisk en værmelder!

Høydepunktet fredag var forsøket på forklare tekstmeldingen Jensen sendte til Cappelen åtte ganger på 18 minutter kvelden 9. desember 2009: «Hei. Sjekket listen, av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte.»

Tingretten mente dette handlet om mas om 100 000 kroner.

Jensens forklaring på tekstmeldingen, derimot, er at det er tallkode. Tar man bort nullene får man datoen 10.9. Eller 9.10.

Poenget med sms-ene var ifølge Jensen å gi Cappelen skryt for at kildeinformasjonen hans ledet til en pågripelse i en sak «relatert til Vestfoldpolitiet (eller Romerrike.)»

Og forsvarer Sissel Katralen kunne vise frem en NRK-sak publisert nettopp 10.9 (eller 11.09) om et narkobeslag knyttet til Vestfold.

Men hvorfor sendte Jensen en kodet tekstmelding om dette tre måneder etter at NRK omtalte saken? Og enda mye senere enn da beslaget ble gjort, som var på sommeren?

Det fikk Jensen ingen spørsmål om.

Men gode skussmål, det hadde han. Ros er viktig. Det var også derfor Jensen sendte Cappelen den kodede sms-en.

– Sette et hakk i skjeftet, svarte Jensen da aktor Presthus spurte han om dette tidligere i uken.

– Et hakk i skjeftet?

– Hans informasjon har ført til noe.