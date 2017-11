Skrivebordspolitikk

VALGBESØK: Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under et besøk på en byggeplass i Drammen sist sommer. Nå er det grunn til bekymring for de mindre bedriftene i bygg- og anleggsbransjen, mener VG. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Publisert: 26.11.17 08:03

Nye teorikrav fra regjeringen medfører at et par tusen små og mellomstore bedrifter i bygg- og anleggsbransjen allerede fra sommeren risikerer å miste autorisasjon, og dermed oppdrag.

Hvis målet for Høyre og Frp er å få flest mulig maskinentreprenører, gravemaskinførere, skytebaser og andre fagarbeidere innen dette virksomhetsfeltet over på NAV innen et halvt år, er det mye som tyder på at regjeringspartiene vil lykkes.

Det er lett å karikere denne «teori-glorifiseringen», som administrerende direktør Julie M. Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) kaller det i en kommentarartikkel i bransjeorganet Anlegg & Transport. Men denne skaltingen og valtingen med flere tusen norske arbeidsplasser for at regjeringen skal få gjennom enda en reform, er ikke noe å le av.

Det kan selvfølgelig ha et ironiens skjær over seg at den samme Brodtkorb som fyrer av denne bredsiden mot regjeringens «skrivebordpolitikk» inntil nylig var et sentralt medlem av Erna Solbergs regjeringsapparat. Vi velger å lese hennes advarsel mot konsekvenser av regjeringens politikk som et informert innlegg. Ingen avviser nødvendigheten av godkjennelse og sertifikater, aller minst i en bransje hvor fagarbeidere forventes å kunne håndtere både sprengstoff og store maskiner. Men hva er poenget med å stille formelle teorikrav som regjeringen må forstå at de berørte i liten grad har mulighet til å innfri?

Dersom H-/Frp-regjeringen får gjennomslag for dette, vil bedrifter uten ansatte med høyere utdannelse enn fagbrev fra og med juli 2018 miste godkjenning til å ta oppdrag i det som kalles tiltaksklasse 2 og 3, altså større og teknisk avanserte oppdrag. Firmaer uten ingeniører eller ansatte med teknisk fagskole vil kun få utføre de enkleste oppdragene. Siden mange av disse virksomhetene kun har få ansatte vil de ikke uten videre ha anledning til å utvide staben med utdannede ingeniører. Regjeringens reform vil derfor favorisere de største entreprenørselskapene, mens mindre og lokale bedrifter ikke en gang får anledning til å være med å konkurrere om anbudene.

Vi har forståelse for at myndighetene ønsker å heve det generelle kompetansenivået i arbeidslivet. Vi innser også behovet for at virksomheter innen bygg- og anlegg tilegner seg formell autorisasjon på områder hvor dette tidligere ikke har vært nødvendig. Vi mener likevel at regjeringen nå går for fort frem, og at myndighetene i en overgangsfase må sidestille langvarig praksis og erfaring med teoretisk utdannelse. Når kravet om godkjenning knyttes til et spesifikt utdanningsløp som tar tre år, virker det absurd å gi det en frist på syv måneder. Og var det ikke denne regjeringen som skulle avbyråkratisere alt mulig?

