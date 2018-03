Putins atomvåpen skremmer

Publisert: 02.03.18 00:15

Russlands president brukte store deler av sin tale til nasjonen på å skryte av nye atomvåpen som setter verden i fare. Verden trenger et troverdig initiativ for nedrustning og avspenning.

På en diger skjerm vises store missiler som forlater sine underjordiske siloer og forsvinner opp i atmosfæren. Bildet skifter til en animasjon som viser missilets ferd fra Russland i retning mot Amerika. Trinn etter trinn faller av raketten, før et knippe stridshoder åpenbarer seg. Videoen slutter med at stridshodene frigjøres og forsvinner ned mot mål på et kartutsnitt som ligner på USA. Vi ser atomkrig. Menneskehetens største mareritt. Vår mulighet til å utslette livet på jorden i en håndvending.

Dette skjedde i Manesjehallen i Moskva. Det var Russlands president Vladimir Putin som sto for showet. Publikum var Russlands politiske og juridiske elite. De klappet entusiastisk for forestillingen. Putin holdt sin tale til nasjonen noen uker før han skal gjenvelges som president, og brukte store deler av den til å skryte av det russiske atomarsenalet.

Han fortalte også om to helt nye atomvåpen. Et undervannsvåpen med en ladning som vil spre enorme mengder livsfarlig stråling der det treffer, og som er nærmest umulig å oppdage før det er for sent. Og en krysserrakett som drives av en atomreaktor og dermed kan fly nærmest ubegrensede distanser før det avleverer sin dødelige last. Begge våpnene kan forrykke den kjernefysiske balansen som er så avgjørende for at atomvåpen aldri igjen skal brukes.

Verden er på god vei inn en ny kald krig, der atomvåpen igjen spiller hovedrollen. Det er skremmende og bør bekymre verdens statsledere. Våpnene vil ikke forsvinne, den såkalte terrorbalansen som sikrer at et overfall med kjernefysiske våpen vil bli besvart er den beste garantien mot at de vil bli brukt. Den fjerner enhver fordel en mulig angriper kan se for seg når han vurderer å bruke dem først. Derfor er det viktig at NATO og USA opprettholder et rimelig antall moderne kjernefysiske våpen for å sikre nødvendig avskrekking, så lenge andre stater har dem.

I dette perspektivet er det heller ikke urimelig at Russland beholder sine. Men når Russland ser ut til å ville sette i gang et nytt kjernefysisk rustningskappløp, så er det en ulykke for verdens sikkerhet. Ubalanse og usikkerhet rundt kapasiteter og intensjoner i denne delen av sikkerhetspolitikken er livsfarlig.

USA og Russland må derfor komme i gang med det ekspertene kaller en «strategisk dialog» om denne faren for atomkrig. Usikkerhet og mistenksomhet må reduseres. Russland, som de siste årene har vist at de har både vilje og evne til å krenke folkeretten og bryte internasjonale avtaler, må overbevises om at et nytt rustningskappløp vil være en ulykke både for dem og verden. Kjernefysiske våpen som rykker ved den etablerte terrorbalansen er bokstavelig talt livsfarlige.