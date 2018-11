Klar melding på veggen bak partileder Siv Jensen da hun åpnet Fremskrittspartiets landsmøte i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Åpenhet som forebygging

MENINGER 2018-11-17T04:24:30Z

Den beste måten å forebygge misbruk av offentlige midler på, er ved å skape best mulig innsyn.

leder

Publisert: 17.11.18 05:24

Aftenposten har i uken som gikk avslørt at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har bevilget seg en uvanlig stor del del av skattebetalernes penger til egen hygge. Kostnaden er på nesten 26.900 kroner per person i 2017. Londontur for ny og gammel stortingsgruppe, og avslutningsarrangementer jul og sommer er blant de største utgiftspostene. Frps regjeringspartner Høyre har bare brukt halvparten av denne summen på sine representanter. For de statsansatte skattebetalerne som har vært med på å finansiere moroa, er det til sammenligning satt av 473 kroner per ansatt i året til slike tiltak.

Fremskrittspartiet står nå frem som delvis angrende syndere og sekretariatsleder Per Kristian Solbak skriver i en epost til Aftenposten at han har «forståelse for at pengebruken vekker reaksjoner», og at utgiftene for 2018 vil være på rundt halvparten.

Det er selvfølgelig godt at partiet innser det åpenbare i at det offentlige ikke skal finansiere slike eksesser for de folkevalgte. Men å redusere bruken ned til et nivå som fortsatt ligger 20 til 25 ganger så høyt som for statsansatte ellers, er ikke spesielt imponerende. Fremskrittspartiets stortingsgruppe har en lang tradisjon i å bevilge seg goder vanlige norske lønnsmottakere bare kan drømme om. I 2005 betalte stortingsgruppen for et fire dagers cruise med Hurtigruten for representanter, rådgiver og ektefeller (!) til en pris av over en halv million kroner. Da VG avslørte turen mente partiet at dette var hevn fordi Frp og flere partier på Stortinget ikke ville åpne sine regnskap for innsyn.

Frp kan tillegge mediene hvilke motiver de vil for det som må være en av journalistikkens mest primære oppgaver: Å holde øye med hvordan eliten bruker eller misbruker fellesskapets midler. Den beste måten å forebygge slikt misbruk på, er ved å skape største mulig åpenhet rundt slike tall. Vi er temmelig sikre på at faren for misbruk av offentlige midler vil falle proporsjonalt med muligheten til innsyn.