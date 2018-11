TOPPMØTE: Kim Jong-un og Donald Trump ble i Singapore i juni enige om kjernefysisk nedrustning. Resultatene er uteblitt. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Kim har et nytt våpen

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har en olivengren i den ene hånden og en rakett i den andre. Han taler om fred og forsoning, samtidig som den militære opprustningen fortsetter.

I sommer sa Donald Trump at han stolte på Kim Jong-uns løfter om atomnedrustning. På en pressekonferansen i forbindelse med toppmøtet i Singapore sa presidenten:

-Det kan være at jeg står foran dere om seks måneder og sier at jeg tok feil. Etter noen sekunders pause la han til: -Jeg vet ikke om jeg ville innrømme det, jeg vil nok finne en aller annen unnskyldning.

Det er gått vel fem måneder og Trump bør snart finne en forklaring på manglende fremskritt i atomvåpenforhandlingene.

Trump har sagt at den nordkoreanske trusselen er borte, takket være ham. Den største forandringen er imidlertid at det militære og politiske presset mot Nord-Korea har avtatt. Det var massivt i november i fjor etter at regimet foretok prøveutskytning av en langdistanserakett som skal kunne nå vestkysten av USA.

Kim har ikke skrotet et eneste våpen. Nord-Koreas kjernefysiske arsenal består og regimet har i det siste truet med å gjenoppta testing av raketter og atomvåpen hvis ikke USA hever sanksjonene mot landet. Senteret for strategiske og internasjonale studier, en tenketank i Washington, D.C., rapporterte i forrige uke at de hadde lokalisert mer enn et dusin nordkoreanske rakettbaser. Washington Post siterte i sommer amerikanske etterretningskilder på at de tror Nord-Korea er i gang med å utvikle nye rakettsystemer.

Nå har også Kim avlagt et besøk på et militært testanlegg for første gang på ett år. Fredag sendte det nordkoreanske propaganda-apparatet ut en kryptisk melding om at Kim så en vellykket test av et nytt høyteknologisk våpen som “betydelig vil forbedre kampstyrken”.

I dokumentet fra toppmøtet i Singapore heter det at partene skal arbeide for atomnedrustning på den koreanske halvøy, uten at det beskrives hvordan og når det skal skje. Det minner om 1990-tallet, da det også ble oppnådd en såkalt historisk enighet om atomnedrustning. Enigheten varte ikke lenge, men i 2003 ble det gjort et nytt diplomatisk forsøk. Seks-lands forhandlingene pågikk noen år, inntil også de kollapset.

Trump ønsker å fremstille sin dialog med Nord-Koreas diktator som unik og historisk. Men denne prosessen minner i stadig sterkere grad om tidligere presidenters forsøk på det samme. I tillegg til å være en brutal diktator har Kim Jong-un vist betydelige diplomatiske evner. Han har oppnådd den amerikanske presidentens anerkjennelse uten å gi avkall på noe.