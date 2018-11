Det er underlig at de som har råd til å reise mye, får mest igjen i form av taxfree vin og brennevin Foto: Mona Langset, VG

Meningsløs taxfree

Helt uavhengig av taxfree-striden mellom KrF og Frp, mener vi at hele taxfree-ordningen bør skrotes.

Det er underlig at det å reise utenlands skal gi en spesiell fordel når det gjelder innkjøp av alkohol. De som reiser mest, tilgodeses mest av ordningen. Det er en særordning for dem som har råd til å reise mye - eller som får reiseregningen betalt av arbeidsgiver.

Mye god vin overalt

Norge har en ganske omforent alkoholpolitikk, med et høyt avgiftsnivå og salg gjennom Vinmonopolet . Selv blant tidligere tilhengere av alkoholsalg i butikk finner vi nå mange ivrige forsvarere av monopolordningen. Ikke fordi prinsippene mot at statlig monopol skal formidle vin og brennevin er svekket for deres del - men fordi Vinmonopolet som storinnkjøper sikrer mye god vin alle steder i Norge. De som ikke bor i nærheten av et pol, kan bestille, og få levert varene på døren.

Vinmonopolet driver i dag, i likhet med det svenske Systembolaget, på en sosialpolitisk dispensasjon fra EU/EØS-regelverket om fri flyt av varer og tjenester. Spørsmålet er om dette står seg i en tid da omfanget av taxfree og grensehandel blir så stort som i dag, og der en privat aktør står for brorparten av handelen.

Faren fra Brussel

Det tyske selskapet Heinemann driver i dag taxfree-handelen på norske flyplasser. Vi er ikke motstander av at internasjonale aktører skal tjene gode penger på norsk jord. Problemet i denne sammenheng er at denne private aktøren bidrar til å sette Vinmonopolets legitimitet som alkoholpolitisk regulator i fare.

Hvorfor? Fordi denne store omsetningen av vin og brennevin utenom Vinmonopolets kanaler, sett fra Brussel, kan undergrave hele begrunnelsen for denne ordningen. I så fall vil en av de viktige bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk - og sosialpolitikk, komme under press.

Det er ikke politisk flertall for å avvikle selve taxfree-ordningen. Det er synd. Et godt alternativ kan være å overføre hele taxfree-salget til Vinmonopolet. Det vil sikre polets legitimitet overfor omverden. Samtidig bygger det opp om en samlende alkoholpolitikk, som ivaretar både sosialpolitiske hensyn, og samtidig sørger for lik tilgang til kvalitetsvarer over hele Norge.