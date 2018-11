Foto: Roar Hagen

Krig om spilleregler

2018-11-26

Det ble en trykket stemning på vorspielet og lite tyder på at møtet mellom verdens mektigste ledere denne uken blir en fest.

Publisert: 26.11.18 07:40

G20-landene møtes fredag i Buenos Aires og det gir presidentene Donald Trump og Kinas Xi Jinping en anledning til å snakke ut. Den største ukjente faktor i internasjonal økonomi er hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler seg, og hva det får å si for handelens spilleregler.

Det trengs to for å danse tango og verden vil følge hvert trinn. Blir det en opptrapping mot en total handelskrig, eller vil Trump og Xi besinne seg og søke våpenhvile?

Lite tyder på en forsoning. Vorspielet til Buenos Aires fant sted på Papua Ny-Guinea der USAs visepresident Mike Pence møtte Xi Jinping i Samarbeidsorganisasjonen for Asia og Stillehavsregionen (APEC). Pence kalte Kinas store gigantiske handelsprosjekt for et kvelende belte og truet med ytterligere toll på kinesiske varer. Xi angrep Trumps proteksjonisme, og kalte den korttenkt og dømt til å mislykkes.

Avstanden mellom USA og Kina var så stor at APEC, for første gang i historien, ikke klarte å bli enige om en slutterklæring.

Friskt i minnet er også G7-toppmøtet i Canada i juni som endte i bitter strid og en amerikansk president som nektet å undertegne sluttdokumentet. Trump misliker multilaterale fora som G7, G20 og Verdens handelsorganisasjon (WTO). Han foretrekker tosidige avtaler. Da vil USA alltid være den sterkeste part. Bare Kina har tilstrekkelig økonomisk kraft til å yte jevnbyrdig motstand.

De to økonomiske gigantene har byttet roller. Kina forsvarer nå WTO og flernasjonale avtaler slik USA gjorde i flere tiår. Trump bryter med det som har vært USAs politikk siden 2. verdenskrig, med frihandel og et regelbasert handelssystem. Xi sier verden står overfor to valg, samarbeid eller konfrontasjon: -Historien har vist at konfrontasjon, enten i form av kald krig, varm krig eller handelskrig, ikke vil gi noen vinnere. Trumps tilnærming er en annen: Han sier handelskriger er lette å vinne.

Hvis ikke Trump og Xi tar et skritt tilbake i Buenos Aires og forsøker å løse handelskonflikten, vil situasjonen raskt forverre seg. Uten en løsning øker USA i januar tollen på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar fra 10 til 25 prosent. Trump truer deretter med å straffe Kina med toll på alt de eksporterer. Kina vil svare med ytterligere toll på amerikansk import.

Trumps løfte til velgerne er at han skal redusere USAs store handelsunderskudd med Kina. Det motsatte har skjedd. USA ligger i år an til å få tidenes største handelsunderskudd i forhold til Kina. På nesten alle områder, bortsett fra landbruksprodukter, har USA et stort og økende underskudd. For å redusere amerikanske bønders tap som følge av handelskrigen innførte Trump subsidier til landbruket. Det ga en ekstra utgiftspost på offentlige budsjetter som gjøres opp med stigende underskudd.

At Trump i tillegg valgte å trekke USA ut av den multilaterale handelsavtalen Trans-Pacific Partnership (TPP), der Kina ikke er med, skaper nye problemer for amerikansk eksport. TPP gjennomføres uten USA, noe som innebærer at amerikanerne møter tollmurer i land som Japan. USA må derfor forhandle om bilaterale avtaler for å komme inn på store asiatiske markeder.

G20-møtene gir en anledning til å fokusere på kritiske og sentrale tema i internasjonal politikk. To av disse er global oppvarming og migrasjon. USA skal være motvillige til å undertegne en tekst om oppfølging av klimaavtalen fra Paris, som Trump har sagt opp. Flere land skal ha problemer med forslaget til en ordlyd om innvandring og migrasjon.

De økonomiske stormaktene står langt fra hverandre i de viktigste spørsmålene og det er vanskelig å se hvordan de kan bli enige om en meningsfull slutterklæring. G20 er en temperaturmåler for det internasjonale samfunn. Det er ikke bare klodens klima som er i ulage, men også internasjonale forhandlinger.

Trump mener USA har økonomisk styrke til å vinne en utmattelseskrig om handel med Kina. Kanskje har han rett, men mange investorer er usikre. Noe av årsaken til det store børsfallet de siste ukene tilskrives den usikkerhet handelskrigen bringer med seg. Investorene er urolige. Dette er et nervepirrende spill der den som blunker først taper. Hvis ikke alle taper.