Kommentar

Skandaler biter ikke på Bibi

Alt tyder på at den korrupsjonsmistenkte Benjamin «Bibi» Netanyahu blir gjenvalgt som Israels statsminister. Årsaken er at en svak og splittet opposisjon bruker alle kreftene på innbyrdes strid.

Publisert: 07.01.19 07:53







24. desember kunngjorde Netanyahu nyvalg 9. april. Hans flertall i parlamentet, Knesset, ble nylig ble redusert til kun 61 av 120 seter. Det kan også ha påvirket hans beslutning at israelsk politiet tidligere i desember anbefalte at det bør reises tiltale mot statsministeren. Med et nyvalg kan Netanyahu komme riksadvokaten i forkjøpet.

Netanyahu vil bli historisk hvis han vinner og blir statsminister for femte gang. Da vil han overgå Israels landsfar David Ben Gurion som styrte den unge nasjonen i periodene 1948-54 og 1955-63. Han representerte Mapai, venstrepartiet som ble til det israelske arbeiderpartiet i 1968. Arbeiderbevegelsens ledere styrte Israel i nasjonens første 30 år. Sterke personligheter som Golda Meir og senere Yitzhak Rabin og Shimon Peres dominerte det politiske liv.

les også Netanyahu går ikke av hvis han blir tiltalt for korrupsjon

Så sent som i 2015 drømte Arbeiderpartiet om et comeback. De ledet på meningsmålingene i koalisjon med sentrumspartiet Hatnuah, ledet av tidligere utenriksminister Tzipi Livni. Isaac Herzog skulle gjøre Arbeiderpartiet stort igjen, men i 11. time klarte Netanyahu å mobilisere høyresiden.

Arbeiderpartiet opplevde et katastrofevalg i 2009 da de bare fikk 13 plasser i Knesset. Det kan bli verre i april. Meningsmålinger gir Arbeiderpartiet bare syv eller åtte plasser i Knesset. Da vil de ikke lenger være et ledende opposisjonsparti, bare et lite parti blant mange små. Noe av forklaringen på Arbeiderpartiets nedgang er at det moderne Israel er ganske annerledes enn tidligere tiders sosialistiske eksperimentet. Oppslutningen har forvitret i en tid med stor innvandring og sterk befolkningsvekst. Men mye er selvforskyldt. Indre strid og utydelig profil har svekket partiets appell.

Valgkampen fikk en dramatisk start ved at Arbeiderpartiets leder direkte på TV, og med en taus Tzipi Livni ved sin side, erklærte at han brøt samarbeidet med henne. Partimedlemmer skal deretter ha begynt å samle underskrifter for en mistillitserklæring til Gabbay, skriver avisen Haaretz. Årsaken er både bruddet med Livni og partiets synkende oppslutning.

les også Israels nye ambassadørs bønn: – Ikke boikott oss

Tre trender er verd å merke seg foran dette valget. Arbeiderpartiets dramatiske nedtur, høyrepartiets Likuds dominans og oppsplittingen i småpartier med kjente frontfigurer fra media og forsvar. Selv om Likud vinner valget i april, er det et stort felt av kandidater i ulike partier som anser seg selv som landets fremtidige statsminister den dagen Netanyahu går av.

Tidligere sjef for generalstaben, Benny Gantz, har etablert et nytt parti, Hosen Yisrael, som i følge meningsmålingene kan få 12-14 plasser. Det liberale Yesh Atid, ledet av tidligere nyhetsanker på TV Yair Lapid, ligger an til å få 10-13 mandater.

Splittelser skjer ikke bare i sentrum og på venstresiden. På høyre fløy har Naftali Bennett og Ayelet Shaked brutt med sitt parti og dannet Det nye høyre, som en konkurrent til Netanyahu. Samtidig har tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman forlatt regjeringen i protest.

les også Israels forsvarsminister trekker seg i protest mot våpenhvile med Hamas

En stor og ukjent faktor i valgkampen er om riksadvokaten vil ta ut tiltale mot statsministeren. Israels politi mener at de har funnet tilstrekkelig bevis for at Netanyahu har brutt loven og oversendt etterforskningsmaterialet til riksadvokaten. Sakene omhandler dyre gaver fra ulike forretningsfolk og en angivelig avtale om fordelaktig omtale i media. Netanyahu har avvist alle anklager.

Det er ukjent når riksadvokaten vil ta en beslutning om en eventuell tiltale. En tiltale i innspurten av valgkampen kan påføre Netanyahus valgkamp stor skade.

I flere meningsmålinger sier om lag 50 prosent av israelerne at Netanyahu bør gå av. 40 prosent sier han bør bli sittende. En av tre tror på Netanyahus påstand om at dette bare er en konspirasjon for å styrte ham, men 53 prosent ikke godtar hans forklaring. Statsministerens svekkede troverdighet ser ikke ut til å ramme hans parti. Likud vil holde stillingen som Israels klart største parti og kanskje plukke opp et mandat eller to fra de 30 de har i dag.

Netanyahu vil uansett være avhengig av å bygge en storkoalisjon for å sikre flertall i Knesset, trolig med religiøse og nasjonalistiske partier på høyre fløy. Valget kommer til å bekrefte at tyngdepunktet i israelsk politikk har flyttet seg solid mot høyre. Det vil bli en hard kamp om velgerne, men til slutt vinner Netanyahu.