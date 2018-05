I DET OVALE KONTOR: President Donald Trump tok 17. mai imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus. Foto: Thomas NIlsson / VG

Sprik i alliansen

Publisert: 19.05.18 05:53

Donald Trumps alenegang i sentrale internasjonale saker skaper en bekymringsfull avstand mellom USA og vestlige allierte.

17. mai var NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på besøk hos president Donald Trump i Det hvite hus. Og selv om Trump roste Stoltenberg for å gjøre “en fantastisk jobb”, og generalsekretæren anerkjente presidentens forsøk på å forhandle med Nord-Korea , er det ikke mulig å skjule den dype uenighet som er oppstått mellom USA og allierte europeiske land.

Stoltenberg snakket etter møtet om at det har oppstått “et sprik i ideen om et transatlantisk fellesskap der vi står sammen om det meste”. Konkret nevnte han klima, handel og Iran-avtalen. Generalsekretæren påpeker reelle uenigheter. Hvis disse ikke kan løses, må man sørge for at de får minst mulig negativ påvirkning på NATO-samarbeidet. Også tidligere har det i blant vært stor politisk uenighet mellom USA og Europa, uten at det har rokket ved det fundamentale i forsvarsalliansen. Det må heller ikke skje i dagens spente internasjonale situasjon. Det vestlige forsvarssamarbeidet er grunnleggende for vår sikkerhet.

Det er mer enn sikkerhetspolitikk som forener vestlige land. Det er også et felles verdigrunnlag. I synet på klima, handel og Iran er det USA som har brutt med enigheten blant vestlige land. I disse viktige sakene har Trump ignorert de alliertes syn, trumfet gjennom sin egen vilje og utfordret samholdet.

Vi mener det var et alvorlig feilgrep av Trump å trekke USA fra atomavtalen med Iran. Å forkaste en internasjonal avtale som ble overholdt av Iran er et tilbakeskritt for ikke-spredningarbeidet mot atomvåpen. Det fører til enda større usikkerhet i Midtøsten og bringer USA på kollisjonskurs med Europa. Trump forlater en fungerende atomavtale, men forsøker å oppnå en avtale med Nord-Korea som i motsetning til Iran har atomvåpen.

De siste dagene har det oppstått tvil om det planlagte toppmøtet mellom Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i det hele tatt vil finne sted i Singapore i neste måned. Trump fortsetter med både med å true og lokke Kim til å inngå en avtale om atomnedrustning, mens Nord-Korea har varslet at de kanskje vil avlyse hvis USA insisterer på at de må kvitte seg med alle atomvåpen. Mange uklare og motstridende signaler fra Washington, D.C. og Pyongyang de siste dagene tyder på at mye arbeid gjenstår før et eventuelt toppmøte kan bli en suksess.

Tidligere amerikanske presidenter og det internasjonale samfunn klarte ikke å hindre at Nord-Korea ble en atomvåpenstat. Trump har lykkes i å komme i en forhandlingsposisjon, men det er alt for tidlig å innkassere en diplomatisk triumf. Vi håper det historiske toppmøtet finner sted. Dette er en konflikt som bare kan løses gjennom forhandlinger. Men det finnes også en risiko ved Trumps uvanlige diplomati. Et mislykket toppmøte kan føre til at den militære spenningen igjen øker på den koreanske halvøy.