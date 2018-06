Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Publisert: 16.06.18 11:28

Vi lever i Lionel Messis tid. Det skal vi være dypt takknemlige for.

Det er så mye rart i verden for tiden. Trump, Kim, Kim Kardashian, analplugg-gnomen, folk som nekter å innse at Lionel Messi er tidenes beste fotballspiller.

For det er han jo.

Jeg vil si det så sterkt: Lionel Messi, heretter Leo Messi, er et geni. Slike det finnes så få av, kanskje én eller to i hver generasjon. Såkalt gaverike mennesker, som har noe ingen andre har. Hva de driver med og hvorhen de får utløp for evnene sine er underordnet. Genier har opp gjennom historien valgt de underligste aktiviteter og disipliner. De har vært malere, filosofer, statsledere, musikere, oppfinnere, håndverkere – eller som vår tids utgave av sorten: En fotballspiller.

Leo Messi fra Rosario, Argentina, den lille spretten med den magiske venstrefoten. Mannen som har scoret 616 mål på 761 klubb- og landslagskamper. 383 av dem i de 418 kampene han har spilt for Barcelona i spanske La Liga, et snitt på 0,92 per kamp. 250 ganger nest sist på ballen, 149 i La Liga. 64 mål for Argentina, 38 målgivende pasninger.

Sånn kan man fortsette.

Men disse vanvittige tallene er bare litt av historien om Leo Messis geni. For Cristiano Ronaldo, rivalen, har på visse statistikker enda «råere» tall å vise til, og åpnet årets mesterskap på fryktinngytende vis, attpåtil med en slags «melding» til Messi, ifølge folk som er opptatt av den slags. Men han kan ikke sies å være et geni, selv om han naturligvis er en av tidenes aller beste fotballspillere.

Nei, Cristiano er ikke et geni. Leo, derimot, er et.

Hva er hovedkriteriet for å oppnå denne statusen? Originalitet, definitivt (ordboken: «høyeste grad av nyskapende begavelse»). Vedkommende må gjøre ting ingen har gjort før ham/henne. Det handler om å utføre unike handlinger og skape verker som får folk til å gispe. Leo Messi har begått slike ved flere anledninger. Og viktigst: Han gjør dem om og om igjen.

Man merker det i det han entrer banen. Det dirrer. Hva finner han på i dag? Luker, frispark, pasninger, mål – men også små, nesten umerkelige detaljer. Tyngdeoverføringer, mottak, dempinger, taktomslag, slike ørsmå utsnitt som man best legger merke til når man er til stede der kunsten skapes. Å bivåne Leo Messi fra tribunen er krevende. Man skal være årvåken og konsentrert. For rett som det er gjør han noe som ikke er magi, for slikt finnes jo ikke, men likefullt noe åndelig, mystisk, sjelfullt (ordet «geni» betyr «ånd»), selv om slikt kanskje heller ikke finnes. Fintene hans er enkle og rene, og derfor uhyre kompliserte, og aldri ornamenterte, slik både Cristiano og brasilianernes talisman Neymar undertiden henfaller til.

Og så spiller han pasninger i rom som ingen andre ser, som om de egentlig kun eksisterer i Leos indre, iallfall i mikrosekundene før verdens beste forsvarsspillere oppdager dem, og da er det gjerne for sent.

Det er av og til ikke til å tro, det han holder på med. Han er som en utenomjordisk som vier seg til å spille med menneskene, som keepereleganten Gianluigi Buffon sa om ham før Champions League-finalen i 2015. Og vi kommer neppe til å se maken i vår tid, kanskje aldri.

I dag spiller Argentina sin første kamp i årets VM, mot Island, av alle, og alle fotballpratere maser om at Messi må vinne VM for å bli den største gjennom tidene.

Det må han selvsagt ikke, for han er den største. Men det hadde jo vært artig om han klarte det han var så nær ved å få til for å fire år siden. Et VM-gull pleide kanskje å være det største innen fotballen, men slik er det ikke lenger. Fotball er først og fremst seriefotball, mens cup er cup, og VM er attåt-fotball, aller mest for folk som ikke er så veldig interessert i fotball (blant dem kulturfolket), men mer opptatt av spillet som metaforisk «krig» mellom stater og nasjoner.

Men for å stilne alle obsternasige autoriteter på fotballfeltet, så hadde det vært en lise å se det store, lille, geniet heve den nokså gyselige, gullforgylte koppen etter å ha puffet ballen et par ganger i mål i finalen. Ikke at det betyr mye for hans status som tidenes ballspiller, men for dem som stadig kjaser og maser om at han først må vinne VM, vel, da er dette anledningen.

La gå: Han er muligens ikke like fenomenal som han var da han var på sitt mest fenomenale, for han er snart 31 og har vunnet og scoret og herjet i 13–14 år allerede. Men han vant serie- og cupgull i La Liga, verdens beste fotballserie, nærmest på egenhånd i år, for et godt, men grått Barcelona, ledet av den knusktørre pragmatikeren Ernesto Valverde. Før jul var han på sitt mest overmenneskelige, før han roet seg litt utover våren, undertiden såpass mye at laget hans ikke klarte det opplagte, f.eks. å slå et middelmådig Roma i returkampen i Champions League-kvartfinalen. Og Leo er noe mer humørsyk, og noe mindre løpsvillig nå for tiden, og fremstår med ujevne mellomrom så introvert som bare genier kan være.

For Messi er ingen gjøgler, ingen showmann. Han lar seg sjelden intervjue, og når han faktisk snakker, så sier han nesten ingenting. Han er ikke som det forrige fotballgeniet, den spektakulære Maradona, som har vært det meste – korpulent, kommunist, politiker, dopavhengig, mislykket trener, tribuneklovn – tvert om: Leo er seriøs, nøye, forsiktig og kjedelig. Men det er som alltid unntak fra regelen, for utpå banen er han leilighetsvis en gateramp, som da han i vårens El Clásico transjerte Sergio Ramos (ramper imellom) etter at førstnevnte ga Messi-kompis Suarez en sedvanlig ful dult.

Han lar venstrefoten stå for kommunikasjonen, og den, altså foten, bør, når Messi trer av, forskes på. Den er stø som Yehudi Menuhins fingre, som Michelangelos pensler, som Immanuel Kants tankerekker, som Jean Monnets politiske klarsynthet. For Leo Messi er den største, den beste, den lureste, og giftigste.

Og vi skal være dypt takknemlige for at vi lever samtidig som at han blomstrer med sitt unike talent, sin unike gave. Viva Messi, viva Argentina. Nå er det VM, skru på TV-en.