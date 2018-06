Foto: Roar Hagen

Diktatoren kom inn i varmen

Publisert: 13.06.18 10:58

SINGAPORE (VG) Fantastisk! Storartet! Veldig imponerende! President Donald Trump er selvtilfreds etter toppmøtet med Kim Jong-un. Men de store ordene rimer ikke med hva som ble oppnådd.

Ja, det er historisk at en amerikansk president møter Nord-Koreas leder. Men et vellykket toppmøte er ikke ensbetydende med at målene blir nådd: Full atomnedrustning og fred på den koreanske halvøy. Det avhenger helt av en prosess som såvidt er i gang.

Trump og Kim er bare ved begynnelsen av en maraton. Det eneste vi vet om veien videre er at den blir lang og krevende. Det vil kreve stor utholdenhet og fasthet om partene skal komme i mål. Trump er åpenbart stolt av hva han allerede har utrettet, men jeg tror Kim Jong-un er minst like tilfreds på vei hjem fra Singapore.

Kim ble behandlet som en likemann, selv om det eneste hans utarmede land har til felles med supermakten er et atomvåpenarsenal. Nord-Koreas nådeløse diktator oppnådde den anerkjennelse han lenge har søkt. Verdens mektigste mann sier det er en ære å møte ham og kaller ham en svært talentfull mann. Slik omfavner Trump eneherskeren i et ekstremt brutalt regime som bryter menneskerettighetene på det groveste og som undertrykker sin egen befolkning med alle midler.

Kim vil også være svært fornøyd med at USA innstiller sine årlige militærøvelser med Sør-Korea. Den mest konkrete innrømmelsen var at Trump lovet å slutte med sine “krigsspill”. De er kostbare og dessuten provoserende. Dette er hva Nord-Korea har sagt i årevis. Det er oppsiktsvekkende å høre det fra en amerikansk president.

Trump viste til at Nord-Korea forplikter seg til atomnedrustning på den koreanske halvøy. Men det gjorde Kim allerede da han møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in i april, på årets første historiske toppmøte i den demilitariserte sonen mellom de to koreanske stater. I dokumentet fra Singapore står det ikke hvordan eller når det skal skje.

I morgen vil Nord-Korea fortsatt ha sitt atomvåpenarsenal. De internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea består.

Men noe bemerkelsesverdig har skjedd. Det finnes en politisk vilje til å forhandle om nedrustning. Det er en utelukkende en positiv utvikling. For bare noen måneder siden truet partene hverandre med krig.

Men et stort spørsmål er ubesvart. Vil Kim levere? Vil han virkelig gi opp terrorvåpnene som brakte ham til toppmøtet på Sentosa.

Trump sier Nord-Koreas atomnedrustning starter snart. Men hvordan skal dette verifiseres? Hvem skal inspisere Nord-Koreas atomanlegg? Dette og mange andre spørsmål er i det blå. Det tok stormaktene mange år å forhandle frem en detaljert atomavtale med Iran. Prosessen var særdeles krevende, men Trump avviste det han kan kalte verdens verste avtale. Det blir vanskeligere å få til et tilsvarende inspeksjonsregime i Nord-Korea, som i motsetning til Iran faktisk har atomvåpen.

Det siste tiårene er det blitt gjort flere forsøk på å inngå avtaler om Nord-Koreas atomprogram, men alle har vært mislykkede. På 1990-tallet ble det oppnådd “historisk enighet” mellom USA og Nord-Korea om å avvikle landets atomprogram som en del av rammeavtale. Det ble ikke noe av. I 2003 startet et nytt forsøk på å oppnå nordkoreansk atomnedrustning. Forhandlingene mellom seks nasjoner pågikk i årevis før de kollapset.

Deretter akselererte regimet sitt atom- og rakettprogram. De hadde konkludert med at bare verdens verste masseødeleggelsesvåpen kunne gi dem sikkerhet. Først da Nord-Korea kunne true USA med atomvåpen og langtrekkende raketter var de rede til å gå i forhandlinger.

Det finnes ikke annet enn en diplomatisk løsning på den trussel Nord-Korea utgjør mot naboland og verdensfred. Samtidig er tilfellet Nord-Korea et forferdelig eksempel, fordi det kan oppmuntre andre diktatorer til å anvende masseødeleggelsesvåpen til utpressing. Det lyktes jo for Kim.

Vendepunktet kom da Kim hadde både atomvåpen og raketter som kunne nå USA. Dette falt sammen i tid med et maktskifte, både i Washington, D.C. og i Seoul. En uortodoks amerikansk president, uten sans for diplomatiske kotymer, og en ny sørkoreansk leder som prioriterte fred og avspenning var kombinasjonen som åpnet døren for Kim Jong-un.

Nå er diktatoren blitt sluppet inn i varmen av en president som søker anerkjennelse for sitt uortodokse diplomati. Vi vet ennå ikke om Trump vil lykkes der hans forgjengere feilet. Toppmøtet markerer en slutt på tiår med trusler og gir i det minste et håp om fred. Det er på høy tid, 65 år etter at Koreakrigen ble avsluttet med en våpenhvile.

Kim vant på poeng mot Trump i Singapore. Men alle vinner hvis den prosessen de har startet virkelig fører frem.