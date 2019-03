Kommentar

Det er ut å hete noe med «stat»

At Norges Statsbaner skifter navn til Vy er ikke så unaturlig i et Norge der «stat» er gått av moten.

Navneskifter er et styr. Man blir en vits på «Nytt på nytt». Det koster millioner. Og bak står noen konsulenter med voks i håret som har ført timer via blåtann.

På den annen side, slikt gir oss munterhet i hverdagen. Det er meldt en halvmeter snø i Trøndelag. Man tar seg i å savne solslyng på skinnegangen.

Se bare hvordan profilerte personer med en gang begynte å øse av sitt ordforråd da navnebyttet var klart:

– Det var verre enn selv fantasien kunne greie, sa Senterpartiets Geir Pollestad.

– Vy?!? For et fjollete navn, sa SVs Audun Lysbakken.

– Galskapen vil ingen ende ta, sa Aps Sverre Myrli.

– Skal man gråte eller le, sa Rødts Bjørnar Moxnes.

Artig. Man får nesten lyst til å bli med i foreningen deres.

Sant å si kommer jeg ikke på et eneste navneskifte som straks har vakt entusiasme, med et mulig forbehold for navn med «verk» i.

Ja, Sp har til og med erfaring med å få slikt reversert. Da de skiftet fra Bondepartiet til Norsk Folkestyreparti (demokratene) i 1959 ble de så kraftig latterliggjort, at de skiftet navn til Senterpartiet et par måneder etter.

Og nå 60 år etter begynner til og med senterpartistene å bli vant med det nye navnet sitt. Da går det seg nok til med Vy og. Navnebyttet er forankret i flertallsregjeringen. Vi kan egentlig bare gi opp å protestere.

Men navneskifter blir alltid en snakkis. Mange hadde på forhånd bestemt seg for å protestere, uansett hva navnet ble. Nevnte Pollestad var ute alt i morgentimene.

Tenk om NSB hadde gått for det nye «Statsmonopol for alltid ASA». Da ville noen og enhver fått krøll på tunga.

Men man kan saktens spørre, hva skal man skifte navn for? NSB er et sterkt merkenavn. Og så mye historie. De sovjetiske krigsfangene bygget Nordlandsbanen.

Som de fleste andre merkevareeksperter i sosiale medier, ser jeg for meg at NSB kunne klart seg fint med NSB. Nå må Vy skaffe masse ny «merch». Overraskelsesposene på toget må byttes. De har en egen pepperkakeform formet som et NSB-tog.

På den annen side, jeg har lagt merke til at slikt går seg til. De er nok i mindretall nå de som savner Trygdekontoret.

Vi må håpe at de nye vyene er presise tog og null signalfeil. Og det er klart, de neste ukene trenger ikke NSB å betale for sponsede innlegg på Facebook. Postene kommer av seg selv.

Selskapet har selvsagt regnet på dette. Og NSB bruker 1,7 prosent av omsetningen på navnebyttet (280 millioner).

Og det er jo - i alle fall teoretisk - slik at opphevelsen av statlige monopol og fri konkurranse skal gi kundene mer valuta for pengene. Er det noen togpendlere rundt Oslo som er fornøyd med dagens tjeneste? The only way is up, var det noen som sang.

Det spørs om sørvisen blir bedre. Men navnebyttet reflekterer denne liberaliseringen. Norges statsbaner har hverken monopol eller driver med bane. De er derimot store på buss og konkurrerer med andre selskap om å transportere passasjerer.

Om vi hadde beholdt alle gamle navn - slik folk flest ser ut til å foretrekke - ville vi fortsatt hatt Postverket, Arbeidskontoret, Televerket, Statens kornforretning, Statens Luftfartsstyre, Statens pristilsyn, Statens informasjonstjeneste, Statens vitamininstitutt, Statens filmkontroll.

Noen av disse er egnet til å gi en sart sjel assosiasjoner til «1984».

«Stat» har lenge vært på vei ut fra de kommersielle selskapene, ikke bare i navnet, men også i gavnet.

Statoil er delprivatisert og er blitt til Equinor, fordi de drev med mer enn olje og stat. Navnet passer ikke et børsnotert selskap som også driver med havvind og har 30 prosent ikke-statlige eiere.

Den gangen vi fant olje, derimot, og feltene skulle navngis, var planen at alle skulle hete noe med «stat». I ettertid er det kanskje greit at det holdt med Statfjord-feltene.

I Norge har vi manglet store kapitalister, og staten har derfor stått for mye. Det er naturlig at mange selskap har hett noe med stat. I dag er mye av dette lagt ned, solgt ut, privatisert og tatt på børs.

Det statlige eierskapet fungerer utmerket, men bare fordi selskapene har forlatt 1970-tallets oppskrift, og skal drive på forretningsmessige vilkår.

Da må de få bestemme navnet sitt selv, og. Og det lukter litt møllkuler, ineffektivitet, subsidier og overskridelser av navn som Statoil.

Det er selvsagt ikke alle enige i. For Rødt og allierte på venstresiden er dette ikke bare en kamp om navn, men også imot samfunnsutviklingen. De skyr privatisering, og vil at det meste skal være statseid.

For oss andre, som for lengst har innsett at statseide gruver, eiendomsselskap og persontransport ikke er noe staten bør drive med, i hvert fall ikke alene, er det enklere.

Skjønt også de mer høyreorienterte ser ut til å ha meldt seg inn i fortidsminneforeningen det siste døgnet.