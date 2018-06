TREFFSIKKER: – Vi har møtt Zeshan Shakars (bildet) hovedperson «Jamal» mange ganger, skriver sosionomene Anna-S. Soggiu og Kisten Rytter. Foto: Hansen, Frode

Vi må ta vare på Jamal

Publisert: 26.06.18 09:46

Vi har møtt Jamal mange ganger. Vi har hørt ham fortelle om arbeidsledige foreldre, om en overbefolket leilighet, og om skolen som en kavalkade i mislykkethet.

ANNA-SABINA SOGGIU, sosionom

KIRSTEN RYTTER, sosionom

«Snakkes a, Bredtvet. Jævla drittsted med bare drittfolk. Ferdig med det fucka stedet der ass. Snakkes.»

Slik avslutter karakteren Jamal videregående skole i Zeshan Shakars roman fra Tante Ulrikkes Vei på Stovner. Som sosionomer som i en årrekke har jobbet i ulike sosiale tjenester i Oslo, har vi møtt Jamal mange ganger. Vi har hørt ham fortelle om arbeidsledige foreldre, om en overbefolket leilighet, og om skolen som en kavalkade i mislykkethet heller enn som et springbrett inn i framtida. Når vi har møtt ham på NAV har vi hørt ham fortelle om bostedsløshet, et arbeidsmarked som ikke vil ha ham, om rusbruk og psykiske vansker. Med en stabil drop-out på 30 prosent fra videregående skole siden Reform 94, så er vår erfaring at NAV får en vanskelig oppgave å løse når ungdommer som Jamal møter opp 18 år gamle med en nederlagshistorikk som starta tidlig i barneårene.

Debatten om gjenger i Oslo har løpt de siste ukene, og som sosionomer ønsker vi velkommen den hete poteten og lar oss engasjere av at mange yrkesgrupper og politikere ønsker å debattere straff, fattigdom, sosionomisering og ungdoms utenforskap. Det er ikke alltid våre brukere og vårt felles fagfelt får så mye oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Selv om Jamal lager mye moro gjennom de over 400 sidene vi treffer ham i Shakars bok, er han ikke alltid like synlig i samfunnet. I alle fall ikke om med hele sitt liv, oftere som en del av problematisk statistikk. Men lærere, barne- og ungdomsarbeidere, politi og sosionomer møter ham ofte og har derfor også mye meninger om ham.

18. juni uttalte kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt til VG at det er vanskelig å vite om det er problemer på skolen som gir psykiske plager eller vice versa. Derfor går han inn for at flere kort og godt må gjennomføre utdanningsløp. I NAV finnes en rekke arbeidsmarkedstiltak som tar sikte på at deltakerne skal komme i lønnet arbeid. På statsbudsjettet bevilges bortimot ni milliarder kroner årlig til dette formålet.

Allikevel ser vi at dette ikke fører fram for mange. For en del ungdommer skyver det dem lengre unna de areanene de fleste ferdes på. De Jamalene vi har møtt, har fortalt at de går i ring mellom jobbsøkerkurs og praksisplass. I en sirkeldans der aktiviteten etter hvert er viktigere enn målet. Vi er enige med Åsholt i at vi må tilby de yngste å gjennomføre utdanningsløpet. Når samfunnet har råd til å bruke mange milliarder på tiltak i NAV og mangeårig gratis utdannelse på universitetsløp har vi også råd til å styrke fagopplæringa i utdanningssystemet og finansiere dette i NAV.

Når vi unner folk høyere utdanning, slik vi sjøl har fått, så bør vi også alle Jamalene engasjert oppfølging fra yrkesgruppene som bryr seg om dem, slik at de kan få kunnskap som bringer dem inn i arbeidsmarkedet heller enn inn i kriminalitet.

I konkurransen med kriminalitet så er det essensielt å få en ordentlig lønn som fortjent!