Trump har ankommet Europa i velkjent stil. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Skolegårds-diplomati

Publisert: 12.07.18 03:56 Oppdatert: 12.07.18 07:33

Trump er på plass i Europa og kjører sitt vanlige show.

Donald Trump har ankommet NATO -toppmøtet i Brussel og innfridd de samme forventningene som når skolens største bølle inntar en skolegård i friminuttet. På sedvanlig brautende vis har han gjort rede for hva han mener, ved først å tvitre før ankomst om manglende betaling fra medlemsland («Veldig urettferdig»), snakke nedsettende om alliansens nest største medlem Tyskland som «en fange av Russland», og deretter argumentere aggressivt for åpent kamera mot generalsekretær Jens Stoltenberg om russisk gassalg til Tyskland.

Ingen av disse posisjonene er nye fra amerikanernes side i forsvarsalliansen. Trumps partifelle George W. Bush begynte arbeidet for å få europeiske medlemmer til å øke forsvarsbudsjettene i pakt med forpliktelsene. Obama uttrykte bekymring for at russisk gassalg til Tyskland kunne bidra til å gjøre energi til et våpen. To år før Trump ble valgt vedtok NATO-landene å øke forsvarsbudsjettene og sørge for en bedre byrdefordeling.

Men Trumps form er altså en annen. Og etter halvannet år ved roret er hans alliansepartnere blitt såpass vant med ham at han behandles med den samme blandingen av pragmatisk respekt og behersket forakt som gjerne omgir skolegårdens konger. Man smiler anstrengt og veksler blikk.

Kravene Trump kommer med er i seg selv godt mulig å forhandle om. Men det stikker en dypere frykt i alle medlemsland for om dette kan være begynnelsen på slutten for NATO. I en verden der stadig flere ledere velges på løfter om å sette nasjonale interesser over de internasjonale forpliktelser, vil man til slutt komme inn i en situasjon hvor alle tenker hvert land for seg selv. Og hele grunntanken bak forsvarsalliansen som har garantert frihet og demokrati i Europa de siste seksti årene kan stå for fall.

Men samtidig som presidenten landet i Brussel vedtok et tverrpolitisk flertall i Senatet på 97 mot 2 stemmer en uttalelse som uttrykte bred støtte til NATO. «Utspillet er dessverre nødvendig etter at noen av våre nærmeste allierte har begynt å føle usikkerhet rundt USAs dedikasjon til kollektivt selvforsvar», sa initiativtaker og senator Jack Reed fra Rhode Island. For politikerne i Washington innser selvfølgelig at NATO også er en garantist for USA. Det kommer aller tydeligst til uttrykk ved at den eneste gang i alliansens historie at artikkel 5 (som sier at et angrep på ett NATO-land er et angrep på alle) har kommet til anvendelse, var da USA ble angrepet av Al-Qaida i 2001.