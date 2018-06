Foto: Morten Mørland

Betong nostalgia

Publisert: 25.06.18 12:48 Oppdatert: 25.06.18 12:58

Er det lov å bli sentimental over brutalismens svanesang?

Det står to tomme fortidsminner i betong rett utenfor vinduene til VG-bygget, svøpt i presenning og forseglet med finerplater. I flere år etter at de var gjenstand for det største terrorangrepet på norsk jord i fredstid, var skjebnen deres usikker. Sterke krefter ønsket å fjerne begge to.

Dels av praktiske årsaker. De var reist i en annen tid da plassbehovet til statsadministrasjonen var annerledes og sikkerhetskravene enklere. Dels av ideologiske grunner. De symboliserte en epoke i arkitekturen og politikken som hverken høyre- eller venstresiden lenger ville kjennes ved. En epoke som bar det lite imøtekommende navnet brutalismen, der funksjonalitet, holdbarhet og usentimental futurisme trumfet småborgerlige krav til pynt og kos og eskapisme.

Kontroversielle allerede da de ble reist, og i nesten et halvt århundre symbolet på menneskefiendtlighet og fremmedgjøringen i storbyene. Fra bomaskinene i drabantbyene til offentlige kontorer og kulturbygg i sentrum.

Men deres tid er for lengst over. Og selv om de sto oppreist etter bombeangrepet 22. juli 2011, mistet de noe av sin uovervinnelighet og fremsto som sårbare og kondemneringsverdige.

H-blokka fikk amnesti og ble reddet fra riving. Men for Y-blokka ved siden av, den som er dekorert av Pablo Picasso, en av verdenshistoriens største kunstnere og som i utgangspunktet ligger mye lavere i terrenget enn storebror, gikk det dårligere.

Samme dag i 2014 som H-blokka ble reddet, fikk Y-blokka sin skjebne beseglet. Alle appeller til alle ankeinstanser er forkastet eller avvist. Rett over sommeren går rivesøknaden fra Statsbygg til Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Der er vedtaket en formalitet, og så er det bare snakk om måneder eller uker før dødsdommen kan eksekveres. De eneste som kan gripe inn er regjeringen selv, som i mellomtiden er blitt utvidet med Venstre, hvor særlig miljøminister Ola Elvestuen har vært uttrykt motstander av riving.

Vil han redde Y-blokka med en telefon i siste liten, slik dødsdømte i gamle Hollywoodfilmer håper at guvernøren skal gjøre mens de ledes frem til den elektriske stolen?

Og hva vil signaleffekten være? Hva skjer med resten av de store betongbyggverkene i Oslo og resten av landet nå når deres tid ser ut til å være over? Skjelver de i sine grunnvoller og kjenner korrosjonen spre seg gjennom armeringen?

Det har gått en bølge av betongbygningutryddelse over Europa i de siste tiårene. Den startet med murens fall, da mye av den østeuropeiske maktarkitekturen plutselig sto naken igjen i all sin heslighet og ble revet i en slags velment «Aldri mer»-eufori.

Noen av tilintetgjørelsene er blitt virale videoer på nettet. Dels fordi det er noe spektakulært, katastrofefilmaktig, nesten bibelsk over å se monsterarkitektur som den 32 etasjer høye AfE-skyskraperen i Frankfurt bli tvunget i kne av eksplosiver i en støvstorm.

Dels fordi mange rett og slett oppfatter det som en hevn over en menneskefiendtlig arkitektur fra en epoke hvor enkeltindividet betydde lite og hvor makten manifesterte seg i uinntagelige steinfestninger av noen offentlige bygninger.

Men det er også redningsaksjoner på gang. I fjor startet den tysk-engelske aksjonen «SOS Brutalism» med bok, utstilling og en global kartlegging av gjenstående bygninger i brutalismens storhetstid fra slutten av 1940- til midten av 1970-tallet over hele verden.

Og i forrige uke kom «Concrete Oslo», en informasjonsrik guidebok til Oslos betongjungel, av Erik Fenstad Langdalen, Andrea Pinochet og Lea-Catherine Szacka som alle er tilknyttet Arkitekturhøyskolen i Oslo.

Forfatterne tar leseren med på en tur rundt i byen og lar oss oppdage bygningskomplekser som vakte opphetet debatt da de ble reist, som etter hvert har sunket på plass i bylandskapet, og som nå er klar for å bli opplevd på nytt – kanskje nærmere intensjonen arkitektene hadde da de tegnet dem.

Hvem skulle trodd at man en dag skulle stå og beundre den tidløse skjønnheten i vinklene på Oslo helseråd, buen på Tøyenbadet eller domino-assosiasjonene til Sinsen kirke?

Det er noe med forgjengeligheten i disse kraftfulle byggverkene, vissheten om at selv betongkonstruksjonene en gang skal bli borte, som griper ned i dypere, mer personlige erkjennelser. Slik mange en gang raste og sørget over at de vakre bygningene i Akersgata måtte gi plass til det mastodonte regjeringskvartalet på 1950 og 60-tallet.

Det må være nesten ydmykende for H-blokka å bli reddet av den samme type aksjonsgrupper som for femti-seksti år siden prøvde å verne Empirekvartalet mot riving, da H-blokka skulle oppføres.

Litt som om Donald Trump skulle reddes fra å drukne av meksikanske flyktningbarn.