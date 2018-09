Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Livsvalget

Regjeringen varsler at den vil komme med en handlingsplan mot selvmord. Det er et initiativ som har vår fulle støtte.

Publisert: 16.09.18 05:28

Ved å adressere selvmord som et samfunnsproblem og gi det oppmerksomhet på denne måten, sender våre myndigheter et viktig signal: De ønsker å ta tak i dette på grundig vis, slik at færre sønner, døtre, foreldre, kolleger eller venner skal oppleve den bunnløse tragedien det er når noen velger å ta sitt eget liv. Pårørende som ofte sitter igjen med et hav av spørsmål de aldri får svar på.

Men først og fremst vil det handle om den enkelte som går med selvmordstanker. Hva kan storsamfunnet gjøre for å hindre at slike dramatiske ytterligheter bli satt ut i live. Hvilke skritt vil ha en god, preventiv effekt, og hvordan bør vi reagere når noen vedgår at de tenker på å avslutte det hele?

Likevel – og uten forkleinelse for regjeringens prisverdige tiltak – så er det med selvmord som med mange andre psykiske og mellommenneskelige anliggender; mye handler om hvordan vi som enkeltindivider forholder oss til hverandre. Det finnes gutter og jenter, menn og kvinner, eldre og unge, syke og friske, som ingen tiltaksplan eller forskrift kan redde fra selvdrap. Noen opplever en uutholdelig smerte og meningsløshet som ikke lar seg avspore eller bedøve. Noen har bare bestemt seg. Noen etterlatte vil ikke kunne forhindre det meningsløse i å skje.

Men mange kunne likevel vært stoppet i forløpet med noe så banalt som en klem, en konsentrert samtale over en tekopp, eller spørsmålet: «Hvordan har du det, egentlig ?» Som skribenten Oddvar Vignes skrev her i VG i april i år: «Eg har aldri møtt etterletne etter sjølvmord som angra på at dei spurte for mykje»

I 2016 valgte 614 mennesker å ta sitt eget liv, ifølge Folkehelseinstituttet . 196 kvinner og 418 menn. Det er fire ganger så mange som antallet trafikkdrepte. Forebygging må finne sted både blant de man vet er i faresonen, innen rusomsorgen og psykisk helsevern, men også så tidlig som mulig blant barn og unge. Et lavterskeltilbud som helsesøsterordningen må bare styrkes enda mer. Her har regjeringen også et vektig argument for å forsere den planlagte opptrappingen av kommunale psykologtjenester.

Mot selvmord finnes ingen såkalt «quick fix». Forebygging i hvert enkelt tilfelle vil være en unik innsats. Men vi tror at komikeren Else Kåss Furuseth , som har opplevd selvmord i nær familie, er inne på noe vesentlig i et VG-innlegg: Hun sier vi alle må bli flinkere til å snakke åpent om de vanskelige tingene. Så «enkelt» og så vanskelig er det. Og hun legger til: «Vi må tåle å høre at livet er jævlig, for da kan kanskje flere orke å leve det.»

Vi må få flere til å velge livet.