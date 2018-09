Kaos venter

JUBLET: SD-partileder Jimmie Åkesson på deres valgvake. Foto: Krister Sørbø / VG

STOCKHOLM (VG) I natt var det helt uklart hvem som skal styre Sverige de neste årene. Det kan ta lang tid før vi får svaret.

Det var jevnt mellom de to blokkene; de rødgrønne ledet av Sosialdemokratene, og den såkalte Alliansen med fire partier på borgerlig side. Det høyrepopulistiske og innvandringskritiske Sverigedemokratene (SD) er på vippen i Riksdagen - igjen.

I natt gjorde Sosialdemokratenes statsminister Stefan Löfven det klart at han blir sittende. De borgerlige i Alliansen krevde samtidig at han må gå av. Problemet er at ingen av de to blokkene har flertall i Riksdagen, men at begge mener at de har mer tyngde hos velgerne enn motparten.

Dette er valget der vinneren ble taper og taperen ble vinner. Sosialdemokratene ser ut til å ha gjort sitt dårligste valg noensinne - men gjorde det likevel bedre enn noen hadde forventet. Stefan Löfven og hans partifeller hadde på bakgrunn av meningsmålingene gjennom lang tid fryktet å gjøre det enda mye verre enn dette.

Sverigedemokratene har hatt målinger opp mot 25 prosent. Derfor var de skuffet over resultatet, på tross av at de gjorde sitt beste valg i sin historie. Men partileder Jimmie Åkesson vet likevel at de har nær én av fem svenske velgere bak seg - og at de har en stor gruppe i Riksdagen, det svenske parlamentet.

Jokeren i svensk politikk er fortsatt Sverigedemokratene. Dersom de stemmer ned Stefan Löfven som statsminister i Riksdagens avstemning om to uker, kan de avgjøre regjeringsspørsmålet. Men det vil de neppe gjøre uten å få noe igjen fra den borgerlige Alliansen.

Det blir ikke lett. I utgangspunktet er Alliansen samlet i motstanden mot å snakke med Sverigedemokratene. Men i virkeligheten er de fire partiene i Alliansen splittet i dette spørsmålet. Centern og Liberalerna er nådeløse overfor Sverigedemokratene - de har ikke noe å gi.

De konservative Moderaterna har også sagt at de ikke vil samarbeide. Men mange av partiets lokale politikere er mer åpne for SD-leder Jimmie Åkesson og hans parti. Kristendemokratene er heller ikke like krasse i sin kritikk av Åkesson som Centern og Liberalerna.

Det er fortsatt uvisst hva som blir det endelige maktforholdet mellom de to blokkene. Først onsdag er de mange forhåndsstemmene og stemmene fra svensker i utlandet telt opp. Slike stemmer har vippet svenske valg før.

De er enda en usikkerhetsfaktor i det svenske valget. Men ikke den største. Den største usikkerheten er fortsatt Sverigedemokratene - og de andre borgerlige partienes forhold til dem.