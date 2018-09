BOK-AKTUELL: VGs anmelder gav Anniken Jørgensens nye bok terningkast 2, og kalte den platt og banal. Nå reagerer forlaget. Foto: Krister Sørbø

Forlaget reagerer: - VG har rigget opp en skikkelig drittpakke for Anniken Jørgensen

2018-09-28

Hvorfor får Anniken Jørgensen kritikk for det Knausgård har gjort i årevis?

Publisert: 28.09.18 16:12

KRISTOFFER GAARDER DANNEVIG, kommunikasjonssjef Panta forlag.

Anniken Jørgensen er en av Norges største bloggere og har med rakettfart den siste uken blitt bestselgende forfatter av boken Bare en natt til . De åpne bekjennelsene om forelskelse, kjærlighetssorg og depresjon har truffet en nerve blant de unge. Boken gikk rett inn på førsteplass på boklista.

En slik form for «bekjennelseslitteratur» er i vinden. Knausgård har gjort det over tusenvis av sider, bloggere lever av det og hvermansen driver med det på sosiale medier. Dette er en bok av sin tid.

Likevel lurer VG på om det er en skandale . Men den egentlige skandalen er hvordan VG behandler en 22 år gammel forfatterdebutant.

For her har VG rigget opp en skikkelig drittpakke for Anniken Jørgensen.

For det første er ikke anmelderen er ekstern litteraturviter, men VGs egen debattutvikler. Når VG blander roller slik, er det for å få flere klikk eller for å ta en ung blogger?

Ved siden av anmeldelsen har VG publisert en skandelepreget sak der de har lett etter noen nevnt i boken som kan føle seg tråkket på. Men Annikens eks-kjæreste, Mikkel, som det avsløres mye om, har ingenting å melde. Han har nemlig godkjent manus på forhånd, forteller vi i forlaget til VG. Likevel velger anmelderen å påstå at Mikkel sikkert føler seg dårlig på grunn av boken. Det er sleipt når VG stiller spekulative spørsmål i anmeldelse som de egentlig vet svaret på.

Ellers er anmeldelsen selvmotsigende så det holder. Anmelderen blir trist av å lese om Annikens følelser. Så hun vil gjerne gi Anniken en klem. Likevel skriver hun at boken ikke gir leseren sympati! Hva er vel sympati om ikke å bli lei seg på andres vegne og ha lyst til å gi dem en klem?

VG avslører enda tydeligere sin forutinntatt agenda når de kritiseres Anniken for å være overfladisk. I boken beskriver Anniken fortvilelsen når hun ser at den ene øyevippen er lengre enn den andre. Typisk bloggere liksom, synes VGs anmelder, å være opptatt av øyevipper. Enten forstår ikke anmelderen enkle litterære virkemidler, eller så gjør hun seg dummere enn hun er. For poenget til Anniken er at selv små problemer, som ulike øyevipper, blir store på grunn av usikkerheten hun føler innvendig. Her er det anmelderen som avslører hvor overfladisk hun leser.

For dette er alt annet enn en bok om øyevipper og overfladiske problemer. Det handler om dype, grunnleggende temaer som betyr enormt for unge – og gamle – mennesker.

VG gjør seg ikke bare til moralsk dommer, men også til juridisk. De lurer på om boken inneholder ulovlige overtramp. Men spørsmålet blir hengende i løse luften. Hvilke overtramp? Hva er ulovlig?

Knausgård, Seierstad og andre har i flere år utlevert ekte mennesker i mye større grad enn denne unge, lovende forfatterspiren.

Når VG går løs på en 22 år gammel debutant, er det grunn til å stille spørsmål om motivene.

Alle som har lest boken så langt, har latt seg berøre av dens unike stemme og åpne bekjennelser. Når boken går rett inn på førsteplass på boklista, har den truffet en nerve i tiden. Unge kvinner står nå opp for Anniken, uansett hva forutinntatte VG-ansatte måtte mene!