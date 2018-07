ÅPNER OPP: Formuen til Ap-leder Jonas Gahr Støre ble tema under valgkampen i fjor. Foto: Jørgen Braastad, VG

Støres formue

Publisert: 25.07.18 19:30

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er endelig helt åpen om sin formue og sine økonomiske plasseringer. Det er klokt.

I fjorårets valgkamp truet Ap NRK med søksmål da rikskringkasteren skulle publisere en sak om Jonas Gahr Støres salg av en eierandel i et eiendomsselskap. Det var en trist dag i norsk offentlighet. Åpenhet om ledende politikeres økonomiske interesser er avgjørende for tilliten til vårt politiske system. I fjorårets valgkamp var inntrykket at Støre og Ap forsøkte å sette grenser for innsyn i hans private økonomi .

Støre har arvet en betydelig formue, som til tider har vært investert på en rekke måter som vanlige norske borgere sjelden er i nærheten av. Støres investeringsselskap har hatt eierinteresser i skip og eiendomsutvikling og fond som er langt mer avanserte og selektive enn vanlige norske aksjefond. Det har vært lite aktiv åpenhet om disse investeringene før de er blitt omtalt i pressen.

Nå har Støre skiftet linje. Han sier til Dagens Næringsliv at han i fremtiden ønsker full åpenhet om hvordan han forvalter sin formue. Det er fornuftig. Lederen av Norges største politiske parti bør gå foran når det gjelder åpenhet og innsyn i politikeres økonomiske interesser. Det er viktig for tilliten til dem vi velger til å styre landet.

Vi lever i en tid der stadig flere uttrykker en slags generell mistillit til etablerte politiske strukturer. Konspirasjonsteorier om interessekonflikter og skjulte bindinger spres i den digitale offentligheten. Den beste medisinen mot slikt er innsyn og åpenhet. Det ser ut til at Støre nå har forstått, og det er bra.

Jonas Gahr Støres nye åpenhetslinje bør være et forbilde for andre politikere med økonomiske interesser og disposisjoner på siden av sine verv. Det er ikke noe galt i at politikere har formue eller eierposter, de fleste av dem håndterer det på en ryddig og klok måte. Men for tilliten til vårt politiske system og dem som befolker det er det best om alt er åpent.