SLAVERI: En ny rapport anslår at det kan finnes så mange som 9000 slaver i Norge.

Slaver i Norge

Publisert: 06.08.18 03:09

Vi må bli hardere mot de harde i møte med menneskehandel.

En ny rapport fra Global Slaveri indeks anslår at så mange som 9000 mennesker kan leve som slaver i Norge.

I skyggene av det organiserte, norske arbeidslivet finnes motsetningen til den norske modellen. Et arbeidsliv der folk jobber seg inn i stor gjeld, der innvandrere blir fratatt pass, stues inn i små rom og kontinuerlig overvåkes. Der lønningene er så lave at de knapt er mulige å leve av og der mange rett og slett ikke har noe annet valg enn å høre på sjefen.

Dette er hverdagen for altfor mange mennesker i Norge. Vi vet det fordi den såkalte Lime-dommen , på nesten 1100 sider, har gitt oss et unikt innblikk i hverdagen til arbeidslivets slaver. Ofrene forklarte at de jobbet 12-timers dager, men likevel fikk så lav lønn at de sto med gjeld til sin egen sjef. I tillegg måtte de leve med daglige trusler. En av de dømte skal ha sagt om de ansatte at «de er hunder. De skal behandles som hunder».

Det moderne slaveriet er en dypt kynisk bransje som spiller på folks innerste lengsler og drømmer. De moderne slavehandlerne utnytter mennesker på sitt aller mest sårbare og livnærer seg på deres manglende muligheter til å bryte ut av tvangen.

Å tvinge folk til å vaske biler eller selge matvarer er ille nok. Men vi vet at mye av menneskehandelen i Norge også handler om å tvinge sårbare kvinner til å selge seksuelle tjenester. For enkelte består hverdagen av begge deler. En tilsynelatende vanlig jobb på dagen og tvungen prostitusjon idet mørket legger seg.

Slaveriet har blitt en del av hverdagen vår. Vi ser dem når de står i butikken, trekker på gaten eller vasker bilen, men vi vet ikke akkurat hvem de er.

Det vi imidlertid vet er at det trengs en helt annen prioritering for å etterforske og straffe de som skor seg på andres menneskers ulykke på denne måten. Vi vet også at mange av nettverkene som står bak menneskehandel i Norge er internasjonale. Folk som kommer til Norge og blir dømt for menneskehandel bør vi aldri slippe inn igjen. Det er tid for å stramme inn.