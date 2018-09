DATAEKSPERT: Torgeir Waterhouse. Foto: IKT-Norge

Samlivspsykologene rider igjen

MENINGER 2018-09-02T10:32:44Z

Det er et nødvendig privilegium for mennesker å ha private rom. Mobiltelefonen som samlivspsykologene anbefaler man skal åpne for å «vise frem meldinger» er et viktig slikt rom.

debatt

Publisert: 02.09.18 12:32

TORGEIR WATERHOUSE, direktør internett og nye medier IKT Norge

Når to samlivspsykologer uttaler seg om mobiler i artikkelen «Fortjener han å bli tilgitt?» , er veien kort til å tenke på Jokkes låttittel «To fulle menn». For ca et år siden ble det ment i Aftenposten at det var et sunt prinsipp at partnere hadde gjensidig tilgang til hverandre mobiltelefoner. Nå mener Sissel Gran og Catrin Sagen i VG noe at det samme. Det er fremdeles like farlig.

Jeg skal ikke mene noe om hverken hvilke råd de gir om samliv eller hvor gode rådene er, det får andre samlivspsykologer og andre relevante faggrupper gå inn i.

Derimot mener jeg mye om at Sissel Gran og Catrin Sagen skriver «gi fra seg privilegier, vise frem meldinger på mobilen, gjøre seg gjennomsiktig og oversiktlig» i VG 26. august. De går ikke like langt som psykolog Frode Thuen gjorde i Aftenposten, men det ligger likevel rom for tolkning i det de skriver om noen skulle ha onde hensikter og det er betydelig risiko i å anbefale denne type tilgang. Jeg er likevel helt sikker på at de ikke mener å gi råd som er farlige.

Det er et nødvendig privilegium for mennesker å ha private rom, uansett. Mobiltelefonen de anbefaler man skal åpne for å «vise frem meldinger» er et viktig slikt rom. For det store flertallet er det selvsagt ikke farlig å gi partneren tilgang til telefonen, men for mange er det det. Hvem kan vite når det plutselig kan bli det og hva som kan endre en trygg tilværelse til en farlig en?

Jeg har ikke noe grunnlag for å mene noe, og skal heller ikke forsøke å mene noe, om å «gjøre seg gjennomsiktig og oversiktlig» er et godt råd eller ikke generelt. Mobiltelefon er en representasjon av og et speil inn de innerste tankene, de nødvendige grepene, nære dialoger eller nødvendige hemmeligheter. I en slik kontekst kan å «gjøre seg gjennomsiktig og oversiktlig» være farlig for noen. Antagelig ikke så mange, men for de relativt sett få betyr det lite at det er ufarlig for de aller fleste.

Som jeg skrev til Frode Thuen og Aftenposten for ca et år siden. Sjekk med politiet, sjekk med krisesentrene, sjekk med de som selger overvåkningsutstyr. Invitér folk som er offer for overvåkende og voldelige partnere til å fortelle sine historier, og si om de tenker at det er «et sunt prinsipp».

Å gi noen tilgang til en såkalt smarttelefon betyr å gi tilgang til:

● Hvem noen er i kontakt med når, hvor ofte og om hva

● Hvor noen har beveget seg, når og hvor ofte

● Hvilke sosiale nettverk noen er på og hvem de har kontakt med der

● Hva de har søkt etter på internett

● Hvem, og f.eks hvilke offentlige etater, noen har i kontaktregisteret

● Private bilder og filmer. Bilder og filmer som kan bli spredd på internett hvis uvedkommende får tilgang

● Innhold og data fra arbeidsgiver som kan være hemmelig eller regulert av lovverket

● Og mer, så mye mer

Den gang oppfordret jeg Frode Thuen og Aftenposten til å redigere eller trekke rådene jeg anser som farlige og gitt uten forståelse for hvilken risiko mange kan havne i om deres innerste tanker blir eksponert for en partner som mister kontroll. De avviste det. Jeg oppfordrer Sissel Gran, Catrin Sagen og VG om å ta dette på alvor og endre det publiserte rådet. Kanskje de tar mer ansvar for rådene de gir?

Samlivspsykologene fremstår dessverre som gode eksempler på risiko vi løper når kompetanse, råd, tiltak, rutiner og mer ikke oppdateres og tilpasses den virkeligheten vi lever i. Jeg bistår gjerne med kunnskap, og håper dette er siste gang vi ser slike råd fra anerkjente fagpersoner i en anerkjent publikasjon. Fordi de blir lest og stolt på trenger hver enkelt av oss at de har bedre forståelse for hvordan teknologi påvirker både samfunnet og den enkelte.