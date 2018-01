Foto: Mørland, Morten

Skandalens fire akter

Publisert: 21.01.18 13:00

Den nye regjeringen debuterer til et vell av skandaler. Og foreløpig er vi bare i annen akt.

For ikke mange år brukte vi «sex» som prefiks på den typen skandaler som nå hjemsøker norsk politik k, og denne uken har rammet særlig regjeringspartiene hardt. Som om det var noe pikant ved trakasseringen og overgrepene som nå avdekkes .

Det har vi heldigvis sluttet med.

Men skandale er fortsatt et riktig begrep på det sosiale og politiske dramaet som oppstår når en handling som ansees som amoralsk blir kjent og omgivelsene reagerer med sinne, sjokk og avsky.

Den første store skandalen i Norge etter at vi hadde fått massemedier, startet i Petrikirken i Stavanger søndag 1. november 1891. Sognepresten og Venstres bystyre- og stortingsrepresentant Lars Oftedal, hatet av kultureliten i Oslo (han sies å ha vært modellen for Nils Kjærs karikatur av Vestlandsfanden), elsket av sin egen menighet, åpnet sin preken med en bekjennelse for en skrekkslagen tilhørerskare:

«Jeg har gjort meg skyldig i usedelige forhold … Dette er min skam og min dype sorg … Jeg søker min avskjed. … Men jeg har følt trang til, og ber hele Petri menighet, og hele det norske kirkefolk på begge sider av havet, ydmykt om tilgivelse, liksom jeg har søkt Gud om den».

Til dags dato er det ikke klart hva Oftedal hadde gjort eller hva han ba om tilgivelse for. Det hadde gått rykter om at han hadde «gått fra seng til seng og hatt så mange koner og piker han ville». Noen mente han hadde kysset en femten år gammel tjenestepike mot hennes vilje. Det ble sagt at han skulle ha antastet en prestefrue og «søkt å bringe hennes hånd i berørelse med sine kjønnsorganer».

Men ingenting ble bekreftet eller dokumentert. Alt man hadde var Oftedals ulne syndsbekjennelse. Allerede dagen etter var dagen oppslag i avisene i Kristiania. (Verdens Gang hadde mest, da som nå). Tirsdag og onsdag var den på forsiden av svenske og danske aviser. Den kom til Berlin den 5. og London den 6. november. Så gikk den sin seiersgang gjennom alle avisene i det norske Amerika.

Den britiske kulturantropologen Victor Turner utviklet på 1980-tallet en teori om skandalens fire akter som gjaldt for Oftedalsaken og andre av datidens store sosiale dramaer og som stort sett er gjeldende i dag.

Turner delte skandalen i fire kapitler: Bruddet. Krisen. Gjenopprettelsen. Og Helbredelsen eller skismaet.

Bruddet var og er normbruddet som er utgangspunktet for skandalen. Overgrepet, trakasseringen, selve handlingen som bryter med det sosiale eller juridiske regelverket. Bruddet vil bli oppfattet ulikt av forskjellige grupper og legge grunnlag for senere konflikter.

Krisen er situasjonen som oppstår når bruddet blir kjent eller bekreftet. Sjokk og vantro. Gruppene velger side. Noen tar avstand fra den skandaliserte, andre støtter ham eller henne.

Så oppstår gjenopprettelsen. Sjokkbølgene har lagt seg. Alle har rast fra seg. Formelle og uformelle sanksjoner trer i kraft; presten mister sin stilling, overgriperen idømmes fengsel.

Til slutt kommer helbredelsen eller skismaet. Enten forsoner omgivelsene seg med det som har skjedd og velger å gå videre. Den skandaliserte kan i mange tilfeller etter en viss tid tas tilbake i fellesskapet. Eller så er kløften så dyp at den skaper en evig avgrunn mellom gruppene som ble splittet av skandalen, og de må eksistere på hver sin side av denne kløften.

De fleste skandaler vi kjenner i moderne tid, ute og hjemme, følger et slikt mønster.

Første akt i Lewinskyskandalen , selve bruddet, skjedde egentlig ikke da han innledet forholdet til den unge kontorassistenten, men da han løy om det, først til storjuryen og senere til hele verden via TV.

Andre akt, krisen, inntrådte da han ble nødt til å innrømme at han hadde løyet.

Gjenopprettelsen kom med riksrettssaken i Senatet.

Helbredelsen kom med frikjennelsen og det faktum at han gikk av som en av USAs mest populære presidenter noensinne – selv om saken har skapt et langvarig skisma i det amerikanske folk. Et skisma som har gått mer utover hans kone enn over Bill Clinton selv.

Skandalene som rir den norske regjeringen er fortsatt i krisefasen. Men på et eller annet tidspunkt vil det komme en tredje og en siste akt.

Og for Oftedals vedkommende? Han måtte søke avskjed i unåde og mistet Stortingsplassen. Men noen år senere grunnla han Stavanger Aftenblad, en av Norges største avissuksesser.