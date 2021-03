Det er store forskjeller mellom vest og øst i Oslo, skriver Aima Hassan (19) i dette innlegget. Bildet viser Oslo sett fra Grefsenkollen. Foto: Gabriel Aas Skålevik

«25 under 25»: Oslo er en delt by

I vest er det store hus og hjemmekontor, i øst er det små leiligheter og store familier. Og mange hverdagshelter.

Smittespredning er ikke så svart-hvitt som folk skal ha det til, skriver Aima Hassan (19) i dette innlegget. Foto: Privat

AIMA HASSAN (19), skuespiller og ungdomspolitiker

Pandemien har gjort forskjellene mellom Oslo vest og Oslo øst enda tydeligere. Smittetallene er høyest på Oslo øst. Jeg hører ofte folk klage over at de som bor på Oslo øst er uansvarlige, eller at ungdommene på østkanten ikke klarer å følge reglene. Mange klarer ikke å forstå at saken ikke er så enkel.

Tall fra SSB viser at de bydelene med lavest utdanning er bydelene som ligger øst i Oslo. Det gjelder blant annet Stovner, Grorud, Alna og Søndre Nordstrand.

Det betyr at et fåtall av de som bor i disse bydelen har muligheten til hjemmekontor. De har rett og slett ikke jobber som kan utføres hjemmefra.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Det fører til at de er i kontakt med flere. De som ikke har hjemmekontor, er de som holder samfunnet vårt i gang. De er grunnen til vi kan handle, de er grunnen til at vi kan ta taxi og de er grunnen til at barn kan gå i barnehagen.

De våkner hver eneste dag og risikerer helsen og livet sitt ved å gå på jobb, men likevel er det de som kritiseres. De er ikke egoister som ikke klarer å følge smittevernregler. De er våre hverdagshelter som holder samfunnet i gang!

Oslo øst har også et annet problem som fører til økt smitte. Det er trangboddheten. De som bor trangest i Oslo bor i bydelene Alna, Grorud, Søndre Nordstrand og Stovner.

Da er det ikke like lett å holde avstand fra familiemedlemmer når en er hjemme. Hvis en unge som bor trangt mistenker smitte og tester seg, kan de ikke komme hjem og låse seg inn i kjelleren eller på rommet sitt til de har fått svar.

Disse familiene har heller ikke hytter de kan flykte til. De deler mest sannsynlig rom med søsken, og i det testsvaret kommer har de sannsynligvis allerede smittet sine nære.

Dette rammer i større grad store familier.

Det å holde seg hjemme er heller ikke like enkelt hvis en bor mange sammen. Små leiligheter, store familier og mye støy gjøre det vanskelig å sitte hjemme hele dagen. For mange unge blir løsningen da å sitte ute med guttegjengen eller jentegjengen, fordi de ikke orker å være hjemme.

Oslo er en delt by. I vest er det store hus og hjemmekontor, i øst er det små leiligheter og store familier. Og mange hverdagshelter.

Smittespredning er ikke så svart-hvitt som folk skal ha det til. Vi må se det store bildet, og slutte å skylde på hverandre.

Pandemien har satt lys på store sosioøkonomiske problemer i Oslo, som har blitt skjøvet vekk av politikerne i årevis. Jeg håper tiden etter pandemien blir brukt til å diskutere politikk som kan løse disse problemene.

