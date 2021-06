Kommentar

Livet bak munnbind og pleksiglass

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

I mer enn ett år har vi gjort alt for å unngå smitte, sykdom og død. Hvordan skal vi som samfunn klare å leve med risiko igjen?

Det er strengt tatt bare en ting vi vet om dette livet. At det en gang tar slutt.

Hver eneste dag gjør vi prioriteringer med stor betydning for liv og død. Hvem skal få livsforlengende behandling? Skal vi gi viktig medisin, selv om den er svært kostbar? Hvor langt skal vi gå for å avdekke sykdom tidligere? Burde vi ikke forske langt mer på kreft og andre sykdommer? Dilemmaene har alltid vært mange selv om de sjelden utløser de sterke debattene.

Ikke minst gjelder det de valgene vi gjør på et mer overordnet nivå.

Hvor mange liv og skader kunne vi ikke vært spart for om vi senket fartsgrensen på veiene kraftig? Hvor mange psykiske problemer kunne vi ikke leget om vi ansatte langt flere psykologer og rustet opp skolehelsetjenesten?

Hvorfor er alkohol med alle sine skadevirkninger en lovlig vare, og hvorfor har vi ikke for lengst forbudt røyking? Og burde ikke staten brukt langt sterkere lut for å avverge usunt kosthold, fedme og livsstilssykdommer som koster samfunnet mye?

Svaret er egentlig enkelt. Det er en grense for hvor langt vi som samfunn kan regulere livet til folk, selv om intensjonen er aldri så prisverdig. Og det finnes en grense for hvor mange helsekroner vi kan tillate oss å bruke.

Vi kunne sikkert brukt hele statsbudsjettet, og vel så det, og det ville fortsatt finnes udekte behov. Men hver ekstra krone brukt på helse, er en krone mindre brukt på andre samfunnsnyttige formål. Som det også er mye helse i.

De siste 14 månedene har alle slusene vært åpne. Vi har brukt enorme pengesummer på å bekjempe pandemien. Penger som egentlig skulle betale velferden for kommende generasjoner.

Vi har akseptert de mest inngripende tiltakene i fredstid. Vi har latt folk miste livsverket sitt, og latt 20-åringer sitte et år alene på hybelen. Vi har til og med nektet de nærmeste å ta avskjed med sine kjære. Uten å protestere, nesten uten å stille spørsmål.

Selv om bruken av munnbind nærmer seg parodien i mange tilfeller, tar flere nå til orde for at munnbind bør bli den nye normalen. Foto: Gorm Kallestad

Selv ikke når myndighetene har endret begrunnelse underveis, har vi mukket. Da Erna Solberg stengte ned landet 12. mai, var det ikke utelukkende for å forhindre sykdom og død. Da handlet det om kapasiteten i helsevesenet. Etter hvert som vi har sett at sykehusene har vært langt unna å bli sprengt, har de snakket mest om å spare liv.

Men når de eldste aldersgruppene og risikogruppene i hovedsak ble vaksinert, begynte statsministeren å snakke om at «også personer i de yngre aldersgruppene kan bli alvorlig syke.» Inntrykket er at målet er bevegelig.

Derfor må jeg si som Høie og Nakstad. Jeg er bekymret. Bekymret for hva som kommer etter pandemien.

For hva gjør disse erfaringene med samfunnet vårt? Setter det en helt ny standard for hva staten skal gjøre for å minimere risiko?

Ikke minst er det et aktuelt spørsmål i eldreomsorgen. For å redde liv har det vært vellykket å isolere de eldste. Dødeligheten er lav, og staten har til og med gitt erstatning til pårørende etter sykehjemspasienter som døde av corona.

Samtidig har mange av oss slekt og kjenninger som har dødd av helt vanlige sykdommer, som influensa og lungebetennelse. Selv om covid-19 er langt mer dødelig og smittsom, dør i gjennomsnitt 900 av influensa årlig. Vil vi fortsette å isolere og beskytte våre eldste?

Er det noe jeg unner våre gamle så er det at de i langt større grad utsettes for frisk luft, grønt gress, snørrete unger, klemmer, kjæledyr og et mest mulig normalt liv – med det det fører med seg av bakterier, virus og lårhalsbrudd. For noen kan dø, som vi har hørt så ofte det siste året.

Det er ikke til å unngå å merke seg at når samfunnet gradvis gjenåpner, er det til en litt mer glassaktig verden. Pleksiglassene har kommet opp. På kontoret. På bussen. I stortingssalen. I radiostudio. På treningssenter. Der vi før løp side ved side på tredemøllene, har det nå kommet skillevegger mellom hvert apparat.

Restaurantene er delt opp med vegger. Omtrent hver eneste disk det sitter mennesker bak, har fått et pleksiglass foran seg. Helst også med munnbind, for å være helt sikker.

Selv om bruken av munnbind nærmer seg parodien i mange tilfeller, tar flere nå til orde for at munnbind bør bli den nye normalen. Det er symptomatisk når Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen hevder at munnbind er det siste vi kvitter oss med for det er et «lite plagsomt føre var-tiltak». Snakk for deg selv, er det fristende å svare.

Der munnbind lenge ble frarådet fordi det var inngripende og hadde lite dokumentert effekt, har politikerne lagt seg til en lettvint «dette må vi tåle»-argumentasjon. «Dette er et lite offer» er noe mange slenger ut av seg om ting vi tidligere aldri ville drømme om å pålegge folk uten at det var godt begrunnet.

Forleden satt jeg mutters alene i en togkupe og kjente på min indre Charter-Svein. Selv om det ikke var et menneske på mange meters avstand, og det slett ikke handlet om smittevern - så var frykten der. For at konduktøren skulle kjefte på meg eller at noen skulle skule. For at Raymond og Bent skulle bli sinte, eller bare veldig, veldig skuffet.

Men om jeg ikke våget å kaste munnbindet, er det nå på tide å ta bindet fra munnen.

For politikerne våre har i all hovedsak gjort en svært god jobb med pandemien. Men det er på tide å snu bevisbyrden. Nå er det de inngripende tiltakene som må begrunnes. De må være forholdsmessige. Ikke spille på frykt, grenseløs forsiktighet eller «dette må vi tåle».

Da corona var noe som stort sett angikk Kina, så vi med vantro på kinesiske myndigheter som sveiset igjen dørene til folk. Lite ante vi om at norske myndigheter ville pålegge oss besøksforbud i eget hjem. Men de trengte ikke låse dørene. Om vi ikke bryr oss så mye om myndighetene, så er stygge blikk fra naboen like effektivt som sveiseapparat.

Vi har vist politikerne våre at tilliten er nesten grenseløs. Misbruk den ikke.

