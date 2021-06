Kommentar

Bygdelegenden Joralf

Av Hans Petter Sjøli

BLE 95 år: – Snåsakaill’n Joralf Gjerstad hadde en særegen varme ved seg, og en evne til å se folk – en slags ubestemmelig, men utvilsom empati, skriver VGs kommentator. Foto: Line Møller

Selv vi som ikke tror på «varme hender» eller andre påstått uforklarlige «evner» hadde stor respekt for mennesket Joralf Gjerstad.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Joralf Gjerstad – eller Snåsakaill’n – var allestedsnærværende i min oppvekst i Nord-Trøndelag. Han var en legende som alle hadde historier om. Han hadde nemlig «noe», han Joralf, det var det liksom ingen tvil om. Han kunne helbrede folk, sa folk, og det var så å si umulig å sette spørsmålstegn ved det. I Nord-Trøndelag var Snåsakaill’n en ubestridelig størrelse, og nåde dem som tok dissens i troen på at han hadde evner vi andre dødelige ikke var i nærheten av å ha.

Gjerstad var en unnselig, forsiktig og lett duknakket kar som lenge ikke gjorde så mye vesen ut av seg. Han var dypt religiøs, men var ingen forkynner. Han var en bygdekar av den forsiktige sorten, fåmælt, men poengtert. Han arbeidet som klokker og var en lokal intellektuell med interesse for bøker, lokalhistorie og politikk – og var nok også i kraft dette ansett for å være litt «spesiell», som bygdefolk gjerne sier.

Om slike blir det fort snakk, og gjerne myter og legender.

les også Snåsamannen er død: – Han har betydd veldig mye for veldig mange

Noen mennesker har en særegen varme ved seg, og en evne til å se folk – en slags ubestemmelig, men utvilsom empati. Gjerstad var en slik. Både i kraft av sin personlighet, men også i «rollen» som lokal legende. Jeg tror ikke at han utnyttet de påståtte «evnene» sine, eller ga folk håp det ikke var grunnlag for, iallfall ikke med vilje. Gjerstad var en snill mann, med genuin omsorg for dem som kom til ham med sine plager og usikkerheter. Folk som oppsøkte Snåsakailln følte seg sett og ivaretatt. Det er i seg selv en evne, eller en gave, som han forvaltet på klokt vis.

Da jeg var liten syntes jeg at Snåsakaill’n var en litt skummel skikkelse. Jeg kjente alltid på en viss uro av alle de underlige historiene folk, også i min aller nærmeste familie, fortalte. Det minnet litt om, hva skal vi si, hekserier og andre overnaturlige krefter. Det at det var tabu å stille spørsmålstegn ved denne mytiske skikkelsen, gjorde det hele enda skumlere, men også fascinerende. Vi fikk høre den ene utrolige historien etter den andre, og tillot vi oss å riste på hodet eller le litt av overtrua, ble vi hysjet på eller satt på plass med et strengt «det er mer mellom himmel og jord enn det vi tror».

Etter hvert som han ble et nasjonalt ikon og en slags frontfigur for den til tider ganske usympatiske alternativbevegelsen, falmet nok noe av glorien, også i de indre delene av Trøndelag. Folk var nok stolte av at vismannen deres ble kjendis og storkar, men det lå nok en liten skuffelse i det også: «Vårt» orakel ble rett som det var et nasjonalt orakel, og da ble fortryllelsen om ikke brutt, så iallfall neddempet. Bygdedyret ga nok også fra seg visse ulyder etter hvert som Gjerstad vokste seg større enn hjemplassen.

les også Snåsatrua

Jeg har overhodet ingen tro på slike «evner» og Gjerstad ble kanskje litt revet med av kjendisstatusen sin og rollen som det gode mennesket fra de mytiske skogene i det indre av Trøndelag. Gjerstad kunne ikke helbrede, han var ingen nesten-guddommelighet, og det burde han nok vært enda tydeligere på selv også, selv om han aldri pralet på noe som helst vis.

Det er rart med det. Joralf ble aldri latterliggjort slik for eksempel prinsesse Märtha eller «sjaman» Durek eller andre med påstått «annerledes» kapasiteter enn oss hine gjerne blir. Han forble vismannen fra Snåsa – båret frem av ressurssterke tilhengere, for ikke å si disipler. Det er problematiske sider ved dette, helt åpenbart.

Men som jeg selv skrev om ham for seks år siden: «Det er nå en gang sånn at noen mennesker har et behov for en høyere himmel over det hele, og det er vanskelig å finne glede i å være bråkjekk mot slike følelser. Snåsatrua, iallfall slik den utspant seg i skogene i Nord-Trøndelag, var harmløs og felleskapsbyggende, en myte og en legende.»

Nå er han død, men legenden lever nok videre. Han var spesiell, han Joralf, og vi trenger slike folk. Livet og tilværelsen ville vært kjedelig og fargeløst uten dem.