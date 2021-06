Kommentar

Sommerferie på nåler

Av Astrid Meland

NÅ SKAL DE YNGSTE VAKSINERES: Og etter dem kommer 30-åringene. Det blir en vaksinesommer. Bildet er fra Middagsbukta tidligere i sommer. Foto: Torstein Bøe/NTB

Vaksinedosene er forsinket igjen. Denne sommeren blir det vanskelig å planlegge noe som helst. Bare én gruppe kan slappe av.

«Hot vax summer» er et begrep som går igjen særlig i USA og Storbritannia. For der er folk flest vaksinert. Også de unge.

DE FULLVAKSINERTE KAN SLAPPE AV: De kan til og med reise til denne stranden i Barcelona om de får lyst til det. Nå slipper de inn igjen i Norge uten karantene. Foto: Emilio Morenatti / AP

Og det har bygget seg opp enorme forventninger til sommeren 2021. Datingappene gløder. Det er mange som planlegger ikke bare ferietur, men også et og annet skumparty.

I Norge derimot, er vi forsinket på nytt.

Den massevaksineringen som skulle starte i februar, den ble aldri noe av. I sommer skulle vi vasse i vaksiner. Men fortsatt er det for få.

En eller annen gang i sommer er det likevel meningen at du skal få en dose.

Men når? Samtidig med at du har tenkt å dra på ferie, antagelig.

PLUTSELIG BLIR DU INNKALT: FHI råder alle til å si ja og stille opp til vaksinetimen sin selv om det krasjer med sommerferien. Bildet er fra Svalbard, der alle har fått tilbud om vaksine. Foto: Helge Mikalsen

Det er de yngre gruppene og småbarnsforeldrene som står for tur nå. Så hvordan blir det med den planlagte turen til Sommarland i Bø eller festehelgen i hovedstaden? Kan folk dra?

Bestemor kan dra. Ser vi derimot på gruppen fra 16 til 44 år, er 85 prosent uvaksinert.

Kanskje må du være klar for å forlate den oppblåsbare enhjørningen på stranden eller et interessant nytt bekjentskap for å dra hjem for å bli vaksinert.

FHI mener at sånn må det bli. De sier at du bør stille opp til timen din i sommer. Og de advarer mot å booke om. Det blir mye ekstraarbeid.

Og det forstår man jo.

Men det er også forståelig at folk likevel prøver å planlegge, i det minste for å kunne gi ungene litt Kaptein Sabeltann eller Tusenfryd.

Også var det de glødende datingappene, da ...

Det er ikke like lett å være impulsiv når pandemien krever at du bestiller alt mulig på forhånd. Siden det ikke er lov å ta inn like mange folk, blir det fort utsolgt både på restauranter, konserter og lekeparker.

KAN BLI UTSOLGT: De største familieparkene i Norge begrenser antall gjester per dag på grunn av smittevern. Her fra Kaptein Sabeltanns verden i Kristiansand. Foto: Nicolai Prebensen

Datoen for vaksinering, er heller ikke helt lett å forutsi. Det finnes nesten like mange systemer for vaksinering i Norge som det er kommuner.

Det er forskjell på hvor lang tid i forveien du får tilbud om time. Noen opererer med 2–3 uker, andre gir deg tilbud uken før.

Noen kommuner lar deg booke om lett, mens andre er strengere.

Kommuneoverlege i Vågan sier til Lofotposten at han er bekymret for om folk vil droppe vaksinering i sommerferien. I Røros håper ordføreren folk planlegger for vaksine i juli. I Bardu kommune skriver de på nettsidene sine at de ikke vet hvor mange doser de får før 1–2 uker i forveien. Og da er det vanskelig å si fra tidlig nok om når du får time.

Men i Stavanger og Sandnes har de åpnet for bestilling av vaksine lenger fram i tid, slik at sommeren blir enklere å planlegge.

– Dette blir ikke en vanlig sommer. Det blir en vaksinesommer. Vi oppfordrer alle til å stille opp når det blir deres tur til å få vaksine, sa helsebyråden i Bergen nylig på en pressekonferanse der i byen.

ÅPNER IGJEN: Tusenfryd utenfor Oslo holder åpent, men tar imot færre gjester per dag og holder noen attraksjoner stengt på grunn av covid-19 Foto: Magnar Kirknes

Før helgen ble det dessuten kjent at 400 000 doser fra Pfizer likevel ikke blir levert i juli.

På regjeringens pressekonferanse mandag sa helseminister Bent Høie at vi i de neste tre månedene får til sammen 900 000 færre doser.

Helseministeren mener Pfizer prioriterer andre områder av verden. Mens vaksineprodusenten mener Norge eller EU har regnet feil.

Dette får uansett praktiske konsekvenser.

Regjeringen vil gi Moderna som dose nummer to til en del mennesker. Og kommunene må for tredje gang sende ut ny timeavtaler, etter at regjeringen først forlenget intervallet til 12 uker mellom dosene, før de knappet det inn til ni, og de nå altså utvider til 12 uker igjen.

I tillegg lurer varianten Delta i bakgrunnen. Den er mer smittsom og mer sykdomsfremkallende, og har ført til at Storbritannia utsetter siste del av gjenåpningen.

Også i Sverige har smitten begynt å gå opp i et par regioner, antagelig grunnet Delta.

Mot denne varianten trenger du antagelig to doser for å ha topp beskyttelse. Det taler igjen for å korte ned intervallet, som britene gjør nå.

Om halve Norge i tillegg til alt dette plunderet, vil avbestille timen sin fordi de skal på Hunderfossen, så kommer ubrukte vaksinedoser til å bli stående, flere kan bli syke og det blir et styr etter fellesferien for å få flest mulig vaksinert.

Det er lett å forstå at myndighetene vil du skal prioritere vaksinen.

Unntaket er dem som har fått to doser og som kan leve livet, selv om regjeringen lenge la en demper også på deres livsutfoldelse med all slags karantener.

Nå kan de endelig dra til utlandet med coronapass.

Men hva med å invitere dem på Norgesferie? Så kan bestemor og bestefar sitte igjen på badestranden med Eik, Idunn og den rosa enhjørningen mens du gasser opp E6en for å få tatt den sprøyten.

Du kan se på det som den alenetiden du drømte om kvelden før. Og tre uker etterpå kan du dra på skumparty. Sommeren 2021 blir kanskje ikke så hot i Norge.

Vi må i det minste håpe på en indian summer.