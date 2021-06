Solid energimelding fra olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Frode Hansen

Solid energimelding

Olje- og energiminister Tina Bru har levert fra seg en grundig melding om norsk energipolitikk. Det er gledelig at Ap stiller seg bak hovedtrekkene i den.

Av Hanne Skartveit

Mye av vår velstand hviler på energi. Viktige deler av norsk industri er bygget på vannkraft. Gjennom oljeeventyret har vi fått mulighet til å videreutvikle velferdssamfunnet vårt til et av verdens beste. Nå kan vi fortsette å bygge industri og arbeidsplasser basert på våre rike naturressurser - hvis vi benytter de mulighetene vi har fått.

Nye næringer, som hydrogen og havvind, skal spille en sentral rolle for utviklingen av norsk næringsliv i årene fremover. Elektrifisering av sokkelen, og økt satsing på energikrevende industri, vil kreve mer kraft, ikke mindre. Derfor må også strømnettet styrkes, og bruken av nettet må bli mer effektivt og rasjonelt styrt og organisert. Et eget utvalg skal gå gjennom dette.

En bro til den neste

Det bærende for norsk energipolitikk må være at den utformes innenfor de rammene klimapolitikken setter. Den til enhver tids sittende regjering må sørge for at det grønne skiftet skjer på en måte som ivaretar både arbeidsplasser og klima.

Norge, av alle land, bør ha de beste forutsetninger for å lykkes i dette. Vi har en sterk og velorganisert stat, økonomiske muskler, og en godt utdannet befolkning. Og ikke minst - vi har gode fagfolk med spisskompetanse innenfor næringer som kan spille en nøkkelrolle i å utvikle ny industri og nye arbeidsplasser.

Norsk oljepolitikk må føres innenfor de rammene klimapolitikken setter. Foto: Aage Storløkken

Innenfor ulike deler av oljesektoren finner vi folk som kan “trylle frem” tekniske løsninger på nær umulige problemer. Vi har sett det før, hvordan en næring kan bygge bro over til den neste. Da det vokste en sterk leverandørindustri ut av oljenæringen, bidro mange sjøfolk og andre som kunne kyst og hav, med sin kunnskap. På samme måte kan store deler av norsk oljeindustri, og fagfolkene der, bidra med det de kan, inn i det grønne skiftet.

Statens rolle?

Verden vil trenge olje og gass i mange år fremover. Regjeringen har en fornuftig tilnærming til dette. Norsk olje- og gassvirksomhet skal drives med så lave utslipp som mulig, med plattformer som får mye av sine strømforsyning fra land. Oljevirksomheten vil falle naturlig i årene fremover. I takt med dette, må ny industri bygges opp. Oljenæringen blir en bro til det nye.

Aps energipolitiske talsmann, Espen Barth Eide, beskriver hovedinnholdet i energimeldingen som “ganske positivt”. Høyre og Ap har tradisjonelt vært enige om hovedlinjene i norsk oljepolitikk. Det er en fordel om det kan bli en bred politisk enighet mellom de store, ansvarlige partiene om energipolitikken og det grønne skiftet. Det vil gi stabilitet og forutsigbarhet, både til næringslivet, til embetsverket og til partene i arbeidslivet.

Selvsagt forventer vi ikke full enighet. Noe av det som vil skape debatt, er spørsmålet om hvilken rolle staten skal spille, både når det gjelder pengebruk og i hvilken grad staten skal være direkte involvert. Dette er diskusjoner vi ser frem til med stor interesse.