Snart skal Europa klare seg uten «mor»

Av Ole Kristian Strøm

SNART SLUTT: Når tyskerne velger i høst, er det første gang på 20 år at Angela Merkel ikke er kanslerkandidat. Og hun har vært forbundskansler helt siden 2005. Her fotografert på en pressekonferanse tidligere denne måneden. Foto: MICHAEL SOHN / POOL

Angela Merkel (66) har som en stødig og trofast mor loset Europa gjennom den ene krisen etter den andre. Torsdag besøker hun Joe Biden på sin «farewell tour».

Finanskrise, eurokrise, gjeldskrise, flyktningkrise, coronakrise, Russland-krise, USA-krise, atomkraftkrise - hun har manøvrert Tyskland, EU og Europa gjennom dem.

Ja, i praksis var hun hele den frie verdens leder da USA abdiserte fra den rollen i Donald Trumps fire år i Det hvite hus. Trump sa nei til klimaavtalen, truet med å trekke USA ut av NATO og startet handelskrig med sine allierte.

Selv om Tyskland aldri kan erstatte USA, tok Merkel ansvaret. Når hun torsdag kommer til Washington, gir hun ansvaret tilbake til USAs president, som nå er Joe Biden.

Men hvordan skal Europa klare seg uten sin mektige mor?

Tyskerne går til stemmeurnene i slutten av september. Det gjenstår mindre enn tre måneder, men i forhold til USA-valget, er det atskillig stillere her i Norge om det viktige valget i Europas største økonomi, mest folkerike og mektigste land - så lenge vi ser bort fra det enorme Russland, som har mesteparten av sitt landareal i Asia, men mer enn 70 prosent av befolkningen bor vest for Uralfjellene.

Og tysk politikk byr ikke på like mye dramatikk som den amerikanske. Men Tyskland er motoren i europeisk økonomi og setter - sammen med Frankrike - den politiske agendaen for EU.

Når tyskerne velger i høst, er det første gang på 20 år at Angela Merkel ikke er kanslerkandidat. Og hun har vært forbundskansler helt siden 2005. Tre av hennes fire regjeringer har vært en storkoalisjon mellom de to største partiene - det borgerlige CDU/CSU og det sosialdemokratiske SPD. Altså som om Høyre og Arbeiderpartiet skulle regjere sammen i Norge.

Merkels nær 16 år ved makten er eksepsjonelt. Konrad Adenauer, den første kansleren i det nye Vest-Tyskland, satt i 14 år - fra 1949 til 1963. Og Merkel blir bare hårfint slått av Helmut Kohl, som styrte fra 1982 til 1998 - i litt over 16 år.

Først og fremst vil Merkel huskes for måten hun løste flyktningkrisen i 2015 på. Hennes «wir schaffen das» - «vi skal klare det» - står igjen som et symbol på Europas mer eller mindre vellykkede måte å takle krisen på. Merkel kritiserte motstanden mot innvandringen og oppfordret til en «velkomstkultur». «Jernkvinnen» fremsto plutselig som en Mor Teresa.

Men flyktningestrømmen ble så voldsom at hun måtte ta grep for å sikre Europas stabilitet. Derfor inngikk hun den berømte avtalen med Tyrkia som gjorde det mulig å sende asylsøkere som ankom Hellas, tilbake til Tyrkia. Dermed var situasjonen plutselig en helt annen.

Det er neppe tvil om at tyskere flest har sovet bedre med vissheten om at Angela Merkel har hatt det største kontoret i kanslerbygget ved Spree.

En viktig grunn til at tysk politikk ikke slår an like mye i Norge og ellers i Europa, er nok at partiene - både til venstre og høyre - snakker er mer om sak og mindre om person enn mange andre steder. Så sørgelig det enn er, så er nok det en av forklaringene på den beskjedne interessen her hjemme.

Men alt tyder på at den nye kansleren, uansett hvem det blir, i stor grad vil følge i Angela Merkels fotspor. Så spørs det om denne mannen - det blir neppe en kvinne - evner å lede Europa på samme måte som prestedatteren fra det tidligere DDR har klart. Det er ikke åpenbart at en ny tysk kansler vil være Europas sterke stemme på samme måte som Merkel har vært det.

Den nye CDU-lederen, Armin Laschet, ser ikke ut til å begeistre de store massene - men har hatt noen positive meningsmålinger i det siste. SPDs kandidat, Olaf Scholz, gjør det bedre enn partiet sitt - og han er særlig populær blant de eldste, mens De Grønnes Annalena Baerbock er den tredje kanslerkandidaten.

Hun er størst blant de yngste, viser en meningsmåling for ARD. Den første regjeringen etter Merkel kan komme til å bli CDU/CSU + De Grønne - det eneste alternativet som i øyeblikket har flertall med bare to partier. Ellers kan det bli «trafikklys-varianten» med røde SPD, gule FDP og grønne De Grønne eller «Tyskland-koalisjonen» CDU/CSU, SPD og FDP. Men mye kan endre seg før valget.

Mange tyskere kan ikke huske andre kanslere enn Merkel, den såkalte «Merkel-generasjonen». For dem har Merkel alltid vært til stede når de viktige beslutningene har blitt tatt i Tyskland, i Europa og i verden.

Hun har opplevd fire-fem av både amerikanske presidenter, franske presidenter og britiske statsministre - og dessuten et par paver (noe som er viktig i Tyskland, selv om Merkel er protestant), og antallet italienske statsministre hun har måttet forholde seg til kan ikke telles på én hånd.

Angela Merkels kanslertid har vært preget av pragmatisme, nøkternhet og evne til å inngå gode kompromisser. Hun har vært mer tilpasningsdyktig enn ideologisk sta.

Det sies at hennes eneste politiske beslutninger som ble styrt av følelser, var atomkraftstopp etter ulykken i Fukushima og åpningen av grensen for flyktninger som satt fast i Ungarn.

Samtidig er det god grunn til å spørre om Merkel har gjort nok på 16 år. For eksempel ligger Tyskland bak i digitaliseringen av offentlig sektor og har et utdanningssystem og et helsevesen som begge er under hardt press. De har skjøvet på en rekke kostbare infrastrukturprosjekter.

Som så mange andre har Merkel & co hatt nok med pandemien siden mars 2020.