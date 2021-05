SVARER VG: – Det er ikke uansvarlig å investere i familiene, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Frode Hansen

Vi må investere i familiene

KrF kommer alltid til å være ambisiøse på vegne av barnefamiliene. Etter helgens landsmøte får vi kritikk fra blant andre VG, som kaller det et drøyt velgerfrieri.

KJELL INGOLF ROPSTAD, partileder i KrF

Når vi skal bygge for fremtiden snakker vi ofte om hvordan vi skal få flere til å jobbe mer – slik at vi kan opprettholde velferden. En bærekraftig velferdsstat er noe av det viktigste vi skal forvalte og gi videre til neste generasjon. Det er viktig. Skal vi lykkes som samfunn er vi likevel nødt til å ha et bredere perspektiv.

Familien er samfunnets sterkeste og mest grunnleggende sosiale fellesskap og den aller viktigste rammen for barns oppvekst og utvikling. Den er avgjørende for at barna har det bra mens de er små, og legger grunnlaget for at de får det bra også når de blir voksne. Skal vi lykkes som samfunn må vi investere i familiene.

Empiriske studier viser at barn som opplever at foreldrene jevnlig spiser middag med dem, eller som ofte leser med dem, gjør det bedre senere i livet. For familier med lav inntekt kan også økt inntekt bidra til å bedre barnas ferdigheter, særlig hvis inntektsøkningen skjer i barnas tidligste leveår. Dette er trolig fordi det kan bidra til mindre stress. Egentlig er det logisk: foreldre som ikke bærer på store bekymringer for familiens økonomi og som opplever at hverdagen tross alt går opp, til tross for tidvis hektiske uker, har flere krefter igjen til å være nettopp foreldre.

I mange år har KrF både fra stortinget og fra regjering prioritert barnefamiliene høyt. Vi har økt barnetrygden for de minste, og redusert foreldrebetalingen i SFO. Vi har nesten tredoblet engangsstønaden og stått imot gjentatte forsøk på å sable ned kontantstøtten. For å nevne noe. Vi har gang på gang vist at vi kan levere god familiepolitikk og samtidig ansvarlige budsjetter.

Når KrF nå skal peke ut retningen for de neste årene har vi vedtatt et ambisiøst partiprogram. Ingen blir overrasket over at vi barnefamiliene står i fokus for KrF, både på kort og på lang sikt.

Det er ikke uansvarlig å investere i familiene.