VIL HA FRED: – Israel etterstreber fred og forsoning, slik som i fjor da fire nye fredsavtaler ble undertegnet. Vi håper palestinerne vil bli med på denne ferden, skriver ambassadør Alon Roth. Foto: Trond Solberg

Debatt

Israels ambassadør: − Fakta uteblir i artiklene vi leser

Mediedekningen over de siste dagers hendelser i Jerusalem gir et inntrykk av fredelige palestinere som hadde kommet for å be og ble stoppet med makt av israelerne som tilsynelatende «ikke tillater fredelige religiøse bønner» i Jerusalem.

ALON ROTH, Israels ambassadør til Norge

Bildene som deles er av «uskyldige» mennesker som står foran bevæpnede israelske politibetjenter, som presentere et villedende bilde av hendelsene.

La oss trekke frem noen flere fakta som underlig nok uteblir i artiklene vi leser:

Israel sørger for at alle har frihet til å praktisere sin tro gjennom hele året og har tilgang til alle religiøse steder til enhver tid. Under Ramadan utøver mer enn 70.000 troende sin rett til bønn på daglig basis, selv under voldsomme netter, mens israelske styrker er til stede for å sikre offentlig sikkerhet.

I flere dager har palestinske ledere og terrororganisasjoner som Hamas, oppfordret til vold. Ren vold.

Opptøyer og steinkasting fra mobben på politiet og sivile fotgjengere har allerede foregått i flere dager.

Jødiske borgere er blitt slått grusomt ned de siste dagene i Jerusalem og Jaffa uten grunn, kun fordi de er jødiske. Væpnede angrep på jødiske sivile den siste uken endte med drapet på en 19 år gammel gutt og såret av mange.

De siste dagene har raketter blitt skutt ut fra Gaza, nå direkte mot Jerusalem rettet mot uskyldige sivile, og en bølge av brennende ballongangrep har forårsaket utbredte branner som har voldt alvorlig skade. Israel viste tilbakeholdenhet, mens innbyggerne ble angrepet, for ikke å eskalere situasjonen. Til ingen nytte. Opptøyene fortsetter.

Bilder og videoer av ekstremt voldelige personer som kaster stein fra Tempelhøyden på politiet og forbipasserende, skamslåtte israelske sivile som lynsjes, er bilder som ikke deles i sosiale nettverk og vises dermed heller ikke i nyhetsmedia.

Israel er en rettsstat. Avgjørelser blir tatt av høyesterett, ikke med press fra voldelige pøbler, inkludert Sheikh Jarrahs juridiske tvist.

Disse hendelsene er en del av en terrorbølge som ledes av Hamas, og er et resultat av hensynsløs og uansvarlig oppfordring til vold. I virkeligheten er det som har funnet sted i Jerusalem en planlagt samling av voldelige opprørere, ledet av terrorgruppen Hamas og de palestinske myndighetene.

Israel fremmet ro og fred i Jerusalem. Vi tok alle forholdsregler for å forhindre konflikt og vold, slik at vi kunne tilrettelegge for frihet til trosutøvelse. Tiltakene inkluderte utsettelse av høyesteretts høring om Sheikh Jarrah, blokkerte tilgang for jødene til Tempelhøyden, endring av ruten for flaggmarsjen og deretter kansellering av begivenheten.

For å forhindre opptrapping i denne følsomme perioden har Israel kalkulert svart på rakettene og brannballongene som i løpet av den siste uken har blitt sendt fra Gazastripen.

Alle israelske fredsbevaringstiltak har blitt svart med ytterligere vold og terror fra palestinsk side.

I løpet av det siste døgnet har Hamas og andre terrororganisasjoner i Gaza skutt over 300 raketter mot Jerusalem og byer i det sørlige Israel i et bevisst og vilkårlig angrep på sivilbefolkningen.

Dette er nok en krigsforbrytelse begått av denne terrororganisasjonen som nå angriper det helligste i Jerusalem.

I selvforsvar vil Israel iverksette alle nødvendige tiltak for å beskytte sivile borgerne, og vil ikke tillate at terrororganisasjonene angriper den befolkningen i Israel. Det er enhver stats rett og plikt å forsvare innbyggerne.

Israel etterstreber fred og forsoning, slik som i fjor da fire nye fredsavtaler ble undertegnet. Vi håper palestinerne vil bli med på denne ferden i stedet for fortsettelsen av hets, vold og terror.