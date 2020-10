Kommentar

Kamala Harris - Mrs. President?

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG) Kamala Harris kan bli USAs første kvinnelige president. Enten fordi hun må overta i løpet av de neste fire årene. Eller fordi hun kan bli demokratenes kandidat ved neste valg.

Gjennom den siste uken har Joe Bidens ledelse på meningsmålingene økt kraftig. På enkelte målinger ligger Biden hele ti prosentpoeng foran president Donald Trump. Trumps håndtering av sin egen sykdom har ytterligere svekket tilliten til ham. Det er vanskelig å se for seg at Trump kan klare å ta igjen Bidens forsprang frem mot valget i november.

Dersom Biden vinner valget, slik målingene akkurat nå tyder på, så vil Kamala Harris rykke nærmere presidentkontoret enn det som er vanlig for en visepresident. 77 år gamle Joe Biden vil bli den eldste noensinne som går inn i jobben som USAs president. Det øker sannsynligheten for at han ikke vil fullføre sin periode.

Egnethet som president

Det som uansett regnes som sikkert, selv om Biden selv ikke har sagt noe om dette, er at han ikke vil ta gjenvalg om fire år. I så fall er det sannsynlig at hans visepresident blir demokratenes kandidat ved valget i 2024. Hvis Harris vinner da, så vil USA få sin første kvinne som president.

Den egentlige presidentdebatten Foto: ERIC BARADAT / AFP

Derfor var visepresidentdebatten natt til i går norsk tid så mye viktigere enn slike debatter vanligvis er. Ikke fordi den flyttet så mange stemmer. De fleste velgerne har bestemt seg, og for de få som fortsatt tviler, handler valget om hvorvidt de vil ha Trump eller Biden. Men møtet mellom visepresident Mike Pence og demokratenes kandidat, Kamala Harris, hadde større betydning fordi det egentlig handlet om hvem av dem som er best egnet til å bli president i USA.

I prinsippet er det alltid slik. Men nettopp fordi de to presidentkandidatene er så gamle, blir det ekstra viktig hvem som skal ta over dersom noe skjer. Derfor ser vi at republikanerne gjør det de kan for å tegne et bilde av Harris som de håper at kan skremme moderate demokratiske velgere. Om de ikke får dem til å bytte side, noe som er omtrent umulig i dagens splittede USA, så håper de å få dem fra å stemme på Biden.

«Et monster»

Ingen andre republikanere går så langt som presidenten selv. I et intervju med TV-kanalen Fox kalte Donald Trump Harris for “et monster”, og en kommunist. Men strategien fra republikansk side spiller de samme tonene, om enn i en neddempet form. De fremstiller henne som en radikal sosialist.

To svært ulike kandidater Foto: [MANDEL NGAN, LOGAN CYRUS] / AFP

Dette bygger de blant annet på at hun tidligere har gått lenger enn Biden i mange politiske spørsmål. Mens han ligger mot midten, har hun vært plassert lenger mot venstre. I amerikansk målestokk betyr det at hun kanskje beveger seg noe i nærheten sentrum i norsk politikk, et sted mellom Høyre og Ap.

Særlig er republikanerne opptatt av skatt og helse, der Harris utfordret Biden mens de to kjempet seg imellom for å bli demokratenes presidentkandidat. Hennes motstandere forholder seg åpenbart ikke til at Harris, selvsagt, slutter lojalt opp om Bidens linje i disse spørsmålene, nå som hun er hans nummer to.

Aktor og anklager

Kamala Harris hadde en vanskelig oppgave i møte med Pence. Amerikanerne har ikke hatt en kvinne som president noen gang. Presidenten er også “Commander in chief” - militærets øverstkommanderende. Det er antagelig enda strammere rammer for kvinner i politikken i USA enn i Norge. Kjønnsrollemønsteret der er på mange måter er mer stereotypt enn vi er vant til. Harris måtte fremstå både myk og empatisk, og samtidig tydelig og sterk. Det klarte hun.

Kamala Harris er kjent som en svært dyktig aktor og anklager. Hun er også systematisk og grundig i forberedelsene. Hun leser seg opp på detaljer, filer på formuleringer, omformulerer og skriver på nytt. Da hun var statsadvokat i California, var hun på den tøffe siden i møte med kriminelle. Det sies at hun briljerte i retten.

I motsetning til Pence, er hun ganske ny på den nasjonale politiske scenen. Hun ble valgt som senator fra California i 2017. Men hun gjorde seg raskt bemerket i Washington, D.C. Som senator ledet hun an i utspørringen av både høyesterettsdommer Brett Kavanaugh, og de to justisministrene William Barr og Jeff Sessions.

Harris hadde grunn til å være fornøyd med sin opptreden i møte med Pence. Hun fikk vist seg frem over et bredt politisk spekter. Alt fra corona-håndtering og økonomi, til Nato og USAs forhold til Kina - spørsmål som en president må forholde seg til.

Vinner Biden i november, så kan veien etter hvert ligge åpen for en ny kvinne i Det hvite hus. Ikke som First lady denne gangen. Men som Mrs. President. Det hadde vært noe.

Publisert: 09.10.20 kl. 17:27

