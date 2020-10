Leder

Farlig konflikt

SÅRET: En armensk soldat som skal ha blitt såret i kampene i Nagorno-Karabakh er fløyet til sykehus i Jerevan. Foto: Hakob Margaryan /PHOTOLURE / PHOTOLURE

Det er lettere å starte en krig enn å avslutte den. EU, NATO og presidentene i Russland, Frankrike og USA har bedt om umiddelbar våpenhvile i Nagorno-Karabakh og forhandlinger uten betingelser. Likevel trappes krigen opp.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kampene rammer sivile hardt og faren er stor for en enda større konflikt. Det internasjonale samfunn er ganske samstemte i sine krav til de krigførende parter, men handling følger ikke ord. Det er dessverre vanskelig å se for seg en samordnet internasjonal innsats.

Russland, USA og Frankrike har tidligere forgjeves forsøkt å forhandle om en løsning for Nagorno-Karabakh. Men Frankrike har liten innflytelse og USA er lite engasjert. Russland spilte en avgjørende rolle i å få til en våpenhvile i enklaven 1994. President Vladimir Putin har stor innflytelse, men han møter motstand fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan støtter ensidig og helhjertet Aserbajdsjans sak.

les også Nyhetsbyrå: Syriske krigere melder seg til kamp i Nagorno-Karabakh

Tyrkia fører for tiden en aggressiv utenrikspolitikk, med innblanding i borgerkrigene i Syria og Libya. I disse konfliktene står Putin og Erdogan på hver sin side. Rivaliseringen gjør det vanskeligere å finne en fredelig vei ut av konflikten i Nagorno-Karabakh.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa under et besøk i Ankara denne uken at situasjonen er farlig for alle involverte. Konflikten skaper bekymring i regionen og blant NATOs medlemmer. Stoltenberg sa at han forventer at Tyrkia bruker sin betydelige innflytelse til å dempe konflikten. Til nå har Erdogan gjort det motsatte. USA har svekket sin innflytelse i regionen de siste årene, noe som gir NATO-partner Tyrkia frie hender.

les også Nagorno-Karabakh: – Veien til forhandlinger synes lang

Armenia og Aserbajdsjan har vidt forskjellige versjoner av hvem som har ansvaret for krigsutbruddet, antall falne og årsakene til at kampene nå trappes opp. Men noe ligger fast. Armenia og Aserbajdsjan var republikker i Sovjetunionen. Nagorno-Karabakh ble innlemmet i Aserbajdsjan. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning ønsket de armenske innbyggerne uavhengighet fra Aserbajdsjan.

Det utløste krig med store tap og en strøm av flyktninger. Det ble inngått en våpenhvileavtale i 1994. Siden den gang har separatister, støttet av Armenia, kontrollert området. Nesten alle som bor i enklaven i dag, om lag 150 000 mennesker, er etniske armenere. I Aserbajdsjan er 97 prosent av befolkningen muslimer. I Armenia er en like stor andel kristne. Tyrkia er alliert av Aserbajdsjan, mens Russland tradisjonelt står Armenia nært.

les også Krigen raser: Putin og Macron ber om full stans i kamphandlinger

Nagorno-Karabakh er blitt en av verdens frosne konflikter. Det er farlig for det internasjonale samfunn å ignorere sprengkraften i slike uløste konfliktområder. Et skudd kan være nok for å utløse en krig. For å oppnå våpenhvile må både Tyrkia og Russland bruke den innflytelse de har for å finne en diplomatisk løsning. Men så langt er det våpnene, ikke diplomatene, som taler.

.

Publisert: 07.10.20 kl. 08:56

Mer om Leder Armenia Aserbajdsjan Russland Tyrkia