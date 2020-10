ALVORLIG PROBLEM: – Corona har lært oss hvor sårbart helsevesenet vårt er. Det er det på tide å ta antibiotikaresistens på alvor, skriver kronikkforfatteren. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Antibiotikaresistente bakterier ødelegger helsevesenet vårt innenfra

Farlige bakterier dyrkes fram i svin og kylling. Nå forverrer de corona-krisen

ERIK MARTINIUSSEN, journalist og forfatter av boka «Krigen mot bakteriene»

Helsevesenet vårt er sårbart. Det kan ikke ta i mot et ubegrenset antall pasienter. Slik aktualiserer coronakrisen en større helsekatastrofe: Får antibiotikaresistente bakterier spre seg på sykehusene våre, kan akuttsituasjonen vi opplever i dag, fort bli normalen.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør årlig 700 000 mennesker av resistente bakterier. De koloniserer sykehusene våre og angriper våre intensivpasienter. Med all sannsynlighet forverrer de også corona-krisen. For når corona-pasientene ligger på intensivavdelingene med utslått immunforsvar, ser de resistente bakteriene sitt snitt til å angripe.

Det kalles en sekundær bakteriell infeksjon, altså en infeksjon som slår inn etter at pasientens immunforsvar er slått ut. Vanligvis kan slike infeksjoner lett behandles med antibiotika, men om bakterien er resistent, slik VRE og ESBL er, vil pasientens sykdomsforløp forverres.

Erik Martiniussen. Foto: Forlaget Press

Antibiotika holder tusenvis av pasienter borte fra sykehusene hvert år. Det er også grunnsteinen i hele den moderne legevitenskapen. Uten antibiotika vil enhver operasjon bli mer risikofylt, transplantasjoner vil bli nesten umulig og kreftbehandlingen vil forvitre.

Derfor er antibiotikaresistente bakterier så farlige. De ødelegger helsevesenet vårt innenfra. Det fins ingen immunitet og det fins ingen vaksiner.

Men hvor kommer de fra?

I boken «Krigen mot bakteriene» viser jeg hvordan tonnevis av våre beste medisiner fortsatt brukes til å produsere svin og kylling. Det skjer i EU, i USA og i Kina. Problemet er svært underkommunisert. De første signalene om at antibiotikaforbruket skapte resistente bakterier fikk vi allerede i 1965. Den gang tok et stort utbrudd av resistent salmonella typhi livet av flere pasienter i Storbritannia. Utbruddet ble etterforsket og en kommisjon konstaterte at bakteriene stammet fra svineproduksjonen. Det burde har ført til endringer. Det gjorde det ikke. Rapporten havnet i en skuff.

I 1975 legaliserte EU et nytt antibiotikum: Avoparcin. Antibiotika holdt dyrene friske og kyllingsalget eksploderte. Så, på midten av 1980-tallet rapporterte sykehus over hele Europa om en type resistent bakterie de ikke hadde sett før. Det var tale om tarmbakterier kalt enterokokk som var resistente mot et viktig antibiotikum kalt vankomycin. Det var de første tilfellene av Vankomycinresistente enterokokker (VRE).

Igjen ble det stilt spørsmål: Kunne bruken av antibiotika i landbruket skape resistente bakterier? På 1990-tallet fant tyske forskere VRE i kjøttdeig fra gris i flere ulike butikker. De samme forskerne fant VRE i tolv prosent av landsbybefolkningen i Saxen-Anhalt, et område kjent for sin industrielle kyllingproduksjon. Så kom laboratorieforsøkene som viste at dyr som ble fôret opp på avoparcin utviklet bakterier som var resistente mot vankomycin.

Endelig handlet myndighetene. I 1995 ble avoparcin forbudt som vekstfremmer i Norge og Danmark. To år senere ble det forbudt i resten av EU.

I dag er likevel VRE etablert som en alvorlig sykehusbakterie over hele verden. USA alene har 54 000 infeksjoner forårsaket av VRE hvert år. Også i Norden er VRE blitt et utbredt problem. I dag angriper slike bakterier korona-pasienter i Spania og Italia.

De siste tjue år har vi også fått ESBL, bakterier som er resistente mot en hel klasse antibiotika. 80 prosent av E.coli-bakteriene i spanske griser er såkalte ESBL-bakterier, ifølge EUs mattilsyn EFSA. Tilsvarende tall fra Italia er 69 prosent. For Norge og Sveriges del ligger tallet under en prosent, grunnet lav bruk av antibiotika i svineproduksjonen .

Den høye andelen resistente bakterier i Italia og Spania har de siste årene tatt mange liv. Der vi i Norge i gjennomsnitt har 69 dødsfall årlig forårsaket av resistente bakterier, er det samme tallet i Italia hele 11 000.

De resistente bakteriene kjenner ingen grenser. De sprer seg fra land til land. Mens primærhelsetjenesten sparer på hvert gram med antibiotika, fortsetter kjøttindustrien i EU å øse ut noen av våre viktigste medisiner for å produsere kjøtt. Det kan ikke fortsette. I boken viser jeg hvordan noen av de verste resistensbakteriene også har funnet veien til Norge.

Corona har lært oss hvor sårbart helsevesenet vårt er. Det er det på tide å ta antibiotikaresistens på alvor.

