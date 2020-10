Leder

Forsvaret må styrkes

FLERE FOLK PÅ BAKKEN: Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under et besøk på Forsvarets spesialkommando i fjor. Foto: Terje Bringedal

Regjeringen la fredag frem to svært viktige Stortingsmeldinger. Den ene omhandler samfunnssikkerhet, den andre er en langtidsplan for Forsvaret. Statsminister Erna Solberg beskrev et trusselbilde mot Norge som er komplisert, krevende og omskiftelig.

Det gir mening å se sivil samfunnssikkerhet og det militære forsvar i sammenheng. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland la vekt på den gjensidige avhengigheten mellom sivil og militær beredskap. Sammen utgjør dette totalforsvaret av Norge. Solberg omtalte regjeringens prioritering av styrket beredskap, men la til: «Vi kan bli bedre. Vi kan sikre oss bedre enn i dag.»

Spørsmålet er om regjeringen vil bruke tilstrekkelige ressurser for å nå målene. Én måte å måle den økte satsingen er å vise til at Norge i 2020 er i ferd med å innfri NATOs målsetting om å bruke to prosent av BNP på forsvaret. Vi har argumentert for at Norge snarest mulig må komme opp på dette nivået.

Men det er viktig å påpeke at den viktigste årsaken til at målet nås er at BNP faller som følge av coronapandemien. Når veksten kommer tilbake i norsk økonomi må vi fortsatt være villige til å bruke minst to prosent av BNP på forsvaret.

Ifølge langtidsplanen legges det opp til en budsjettøkning på to milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som er 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i dag. I forhold til det første forlaget som Stortinget sendte i retur i vår er det imidlertid ingen økning, verken i den økonomiske rammen eller i antallet militært personell.

Vi mener at ambisjonene bør være høyere. Det er behov for en større militær styrke enn i dag. Det er riktig å modernisere og effektivisere, men vi trenger også flere ansatte og vernepliktige. Vi må, for eksempel, kunne sende bidrag til NATO og internasjonale oppdrag, og samtidig fullt ut opprettholde høye krav til nasjonal beredskap.

Vi blir minnet om de store sikkerhetspolitiske utfordringer landet står overfor. Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder og i cyberspace. Det internasjonale bilde preges av en sterkere stormaktsrivalisering. Vi ser at både demokratiet og den internasjonale rettsorden blir utfordret. Vi kjenner konsekvensene av radikalisering og ekstremisme.

Coronapandemien fører ikke bare til et fall i den økonomiske aktiviteten. Den påfører også staten enorme utgifter. I en krisetid blir det enda hardere dragkamp om budsjettkroner. Da må regjeringen fortsatt prioritere det aller viktigste: Å sikre Norges grenser og beskytte borgerne.

