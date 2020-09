Leder

Mer rettferdig betaling av veiene

Høyre går inn for veiprising i sitt nye programforslag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det har lenge ligget i kortene at vi må tenke nytt om hvordan vi finansierer veiene våre. Bompengeopprøret var en kraftig påminner om at belastningen er altfor høy noen steder.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Enkeltpersoner rammes urimelig hardt, og det er vanskelig å få en mer rettferdig ordning. Uansett hvor man plasserer en bom så blir det galt for noen.

Vi tar årlig inn store beløp gjennom drivstoffavgifter, men de vil gradvis avta etter hvert som bilparken blir mer miljøvennlig. Samtidig har elbilene store fordeler, både i form av reduserte avgifter og fritak for bompenger.

Det har vært riktig for å stimulere til økt produksjon og etterspørsel, men det er en grense for hvor lenge dette kan fortsette. Selv om elbiler er mer klimavennlige, har de akkurat de samme utfordringene som vanlige biler. De tar opp like mye plass i byene og gir like mye slitasje på veiene.

Dersom vi ikke gjør noe med denne skjevheten risikerer vi at stadig færre betaler regningen for norske veier. Byrdefordelingen blir enda verre når vi vet at folk med svak økonomi er de siste som har mulighet til å erstatte fossilbilen med en nullutslippsbil.

Det er kanskje riktig i et snevert klimaperspektiv, men da glemmer vi at bil er en nødvendighet for store deler av det norske folk. For mange finnes det ingen alternativer til bil for å komme på jobb, levere i barnehagen, handle på butikken og delta i fritidsaktiviteter.

Høyre vil i sitt nye partiprogram ta i bruk ny teknologi for et «nytt og bærekraftig system for veiprising». Arbeiderpartiet har tidligere antydet en lignende løsning. Forslaget møter motstand fra Frp og Sp. Frp er redd for at dette blir en ny og verre måte å «flå bilistene», mens Sp frykter folk i distriktene må betale mer. I tillegg kan det finnes utfordringer knyttet til personvern.

Alle innvendingene er relevante. En ny finansieringsmodell må ikke bli en melkeku hvor man ukritisk kan ta inn penger fra bilister. Det er et stort behov for å se mer kritisk på hvilke veier som bygges og kostnadsnivået på prosjektene. Det må også være slik at den som bruker veiene, må betale mest. Samtidig er det lettere å forsvare høyere kostnad for å bruke bil der det er alternativer i form av godt utbygd kollektivtrafikk.

Det er åpenbart for de fleste at dagens ordninger begynner å bli utgått på dato. En perfekt modell finnes neppe, men politikerne har ingen tid å miste med å planlegge for hvordan morgendagens veier skal betales. Det må bli mer rettferdig enn i dag.

Publisert: 09.09.20 kl. 21:08

