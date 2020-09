BEVAR! – Tollbugata 10 er ikke bare et forsvarsbygg i hjertet av Oslo. Det er et symbol og en bærebjelke for en 217 år gammel rettferdighetshistorie om den eldste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge, skriver kadettene. Foto: PRIVAT

Norgeshistorien på billigsalg

I 1802 fikk vi det i gave. Like etter flyttet vi inn – vi bodde her, vi sov her, vi lærte soldatyrket. Vi lærte å kjempe for Norge – for friheten, åpenheten og rettferdigheten. Det har vi gjort i over 200 år, og det gjør vi fortsatt.

BRAGE BOLSTAD-ANDREASSEN, kadett og president i Kadettsamfundet ved Krigsskolen

KAREN FREDERIKKE LØVENSKIOLD, kadett og leder for tradisjonsbærerne ved Krigsskolen

Tollbugata 10, den gamle Krigsskolen, minner oss om fotsporene til de som gikk her før oss. De som kjempet, de som ofret alt for Norge og friheten. Friheten for at du og jeg kan mene det vi vil, stemme på den vi vil og elske den vi vil. Friheten er ikke noe vi har fått gratis. Det er lett å glemme i fredstid. Tollbugata 10 er en påminner om Norges forsvarshistorie for hele det norske samfunn.

Likevel har Forsvarsdepartementet, tidligere denne måneden, besluttet at de skal ta fra oss Tollbugata 10. Selge det til høystbydende på det åpne markedet. De velger å selge vår historie. Hvem som helst kan kjøpe det. Det er skummelt at våre myndigheter skal tillate å selge en viktig del av vår felles forsvars- og kulturarv på denne måten.

Tollbugata 10 er ikke bare et forsvarsbygg i hjertet av Oslo. Det er et symbol og en bærebjelke for en 217 år gammel rettferdighetshistorie om den eldste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge. Krigsskolen ble tidlig en bauta som la til rette for et samfunn der alle stilte med like muligheter. Det spilte ingen rolle om du var av «blått blod» eller en del av arbeiderklassen for å søke Krigsskolen. Det var den første byggeklossen i det som har blitt det norske, rettferdige utdanningssystemet.

Historien er arven vår, og noe vi mener at vi skylder våre forgjengere å ivareta. Vi kan ikke tillate at historien om byggingen av Norge forsømmes. Vi må sikre tilgangen til den gamle Krigsskolen slik at de kommende generasjonene også skal kunne oppleve og påminnes viktigheten av bygget – og historien det bærer med seg.

Stiftelsen Den gamle Krigsskolen har tilbudt seg å overta Tollbugata 10 for en symbolsk sum, og deretter ta ansvar for alle fremtidige vedlikeholdskostnader. Stiftelsens formål er å holde bygget åpent og tilgjengelig for allmenheten, inkludert Krigsskolen og andre i Forsvarssektoren med tilhørighet til bygget. Det er naivt å forvente at en privat kjøper vil ha samme godhjertede målsetting.

Tollbugata 10, den gamle Krigsskolen, er bygget kadetter ved Hærens Krigsskole har kalt «hjem» i over 200 år. Vi kaller det hjem – det minner oss på viktigheten av historien vår, både i krig og fred. Kadettene i avgangskull 1817 kalte det hjem, kadettene fra kull 2019 kaller det fortsatt hjem. Det håper vi også kadettene i kull 2021, 2030 og 2070 skal kunne.

Vi kan ikke godta at regjeringen, ved Forsvarsdepartementet, har bestemt at det skal selges. Nå er det kun Stortinget som kan sette foten på bremsen for Forsvarsdepartementets historieløse råkjøring. Dette er et rop om hjelp for å bevare vår felles forsvars- og kulturarv.

Publisert: 28.09.20 kl. 09:53

