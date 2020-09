KRITISK: – Det ligger en viss autoritet i tall og data, derfor er det også viktig å påpeke deres usikkerhet, skriver Stian Høgestøl i dag. Foto: Privat

Dagsrevyen – dere kan bedre

Jeg elsker NRK. Dagsrevyen har tradisjon for å være samfunnets felles nyhetsformidler. Derfor er det skuffende når de gjentatte ganger ikke mestrer å opplyse befolkningen korrekt, være seg studier og meningsmålinger.

STIAN HØGESTØL, Masterstudent i statsvitenskap

Den 10. september kunne vi i Dagsnytt 18 høre Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg redegjøre for studien som tilsier at 6 av 10 bryter karantenereglene.

Samtidig sier hun at vi må ta denne studien med en klype salt all den tid kun 7 prosent av de som ble invitert til studien, faktisk har svart.

«Vi vet egentlig ikke helt nok» informerer direktøren.

Siden kun 7 prosent svarte er det dermed ikke et såkalt representativt utvalg som kan gi oss noen tungtveiende svar.

Aldersforskjeller blir også beskrevet i studien – at de eldre overholder karantenereglene dårligere enn de yngre.

Stoltenberg forteller videre at dette er krevende å si noe om, all den tid vi ikke vet hvem i de ulike aldersgruppene som faktisk har svart på undersøkelsen. Senere på kvelden legger Dagsrevyen fram tallene fra studien som rene fakta, uten å i det hele tatt nevne at kun 7 prosent av de inviterte har svart og at vi heller ikke vet hvem i de ulike aldersgruppene som faktisk har deltatt.

Eldre mennesker får passet påskrevet, og unge blir frikjent. Programlederen spør Helse- og omsorgsministeren om han ikke begynner å bli lei av at hans budskap rundt karantene ikke blir fulgt.

Men dette vet vi ikke noe om, kjære programleder, i hvert fall ikke ut ifra denne studien hvor kun 7 prosent har svart.

Nye meningsmålinger blir ved jevne mellomrom presentert i Dagsrevyen. Da kan vi for eksempel lære at Senterpartiet går opp 1 prosent og Arbeiderpartiet går ned 1,5 prosent. Når man arbeider med slik statistikk forholder man seg til noe som heter «feilmarginer». Feilmarginen kan eksempelvis være på 3 prosent.

Det vil si at om partiets endring fra forrige måling er mindre enn på 3 prosent, så kan man egentlig ikke si at det har vært noen endring – den er ikke statistisk signifikant. Om man ser på nettsidene til forskningsinstituttene som står bak NRK sine undersøkelser vil man se at svært få av de presenterte endringene faktisk er statistisk signifikante.

Det er helt legitimt å legge fram slike meningsmålinger, de kan beskrive trender og utvikling i partisystemet, men da må man også informere seerne om at det er store begrensninger i slike tall.

Det ligger en viss autoritet i tall og data, derfor er det også viktig å påpeke deres usikkerhet. Dagsrevyen setter ofte standarden i den offentlige samtalen, og da bør informasjonen også være korrekt.

Neste gang Jonas Gahr Støre blir konfrontert med Arbeiderpartiets nedgang i en meningsmåling, oppfordrer jeg han til å spørre om tallene er statistisk signifikante. Da er det å håpe at programlederen kan svare mer enn kun «tja...».

Publisert: 27.09.20 kl. 10:51

